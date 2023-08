Carl Berteele over de altijd maar presterende Lotte Kopecky: "Je mag haar de beste Belgische wielrenster ooit noemen"

"Het is een heel specifiek nummer met 30 ronden bij de vrouwen. Per ronde pakt de eerste aan de aankomstlijn een punt. Als je iedereen dubbelt, pak je 20 punten"

Al had er in de meest recente medaille wel een ander kleur gezeten, vond ook Carl Berteele: "Zilver was binnen handbereik. In de temporace heeft ze het toch wat laten afweten en haar tempo eigenlijk wat verloren."

"Eigenlijk kwam het aan op een heel klein moment van aarzeling in die temporace, want wat ze daarna gedaan heeft, was outstanding. Ze zette een scheve situatie bijna helemaal recht."

"Kopecky is de koningin van het Vlaamse wielrennen"

"Lotte Kopecky volgde op de piste Jolien D'hoore op, alleen komt bij Kopecky er nog bij dat ze ook nog eens succesvol is op de weg. Dat was iets minder aanwezig bij D'hoore."

Al is dat het enige, minieme puntje van kritiek die onze radiocommentator uit wanneer het over Kopecky gaat. Daarna laat hij zijn loftrompet los: "Als je het geheel ziet, mag je haar de beste Belgische wielrenster ooit noemen."

Al schuwt Berteele wel de normalisering van haar prestaties: "Ik zal er op blijven hameren, net als bij de verdiensten van Emma Meesseman in het basketbal, dat we dat niet als normaal mogen beginnen beschouwen."



"Iedere keer wanneer Kopecky rijdt, haalt ze resultaten. Ze komt van de Ronde van Frankrijk, een week later pakt ze goud op de afvalling, twee dagen later opnieuw goud in de puntenkoers en dan brons in het omnium wat uitzonderlijk in één sessie en binnen de 3 uren is gereden."



"En toch blijft ze alles maar afhaspelen. Zelf heeft ze dat wel graag, dat het kort op elkaar en lastig is en dat de inspanningen lang duren. Dat belooft voor het WK op de weg."

"We moeten altijd in de verf blijven zetten hoe uniek Kopecky is."