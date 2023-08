Alec Segaert kan zilver plaatsen: "Ik was ambitieus gestart, maar de sterkste heeft gewonnen"

Segaert schoot uitstekend uit de startblokken. "Ik ben ambitieus gestart. Op een WK moet je uitgaan van een superdag als je wil meedoen. Dat gaf me meteen vertrouwen en ik had snel de Italiaan voor mij te pakken."

Vooraf had ik gezegd: als ik er alles uithaal en als er dan één iemand sterker is, dan is dat maar zo. De teleurstelling zal wel kantelen.

"Ook dat gaf een boost, maar op het einde had ik net iets minder over dan ik gehoopt had."

"Ik probeerde het pacing plan nog zo goed mogelijk te volgen, maar het was afzien op de slotklim en daar moest het er boenk op zijn."

"Ik wist dat het nog kon, maar ik viel iets meer stil dan gehoopt. Dan heb ik mezelf niet veel te verwijten."

"Milesi is ook een hele sterke renner. Ik ben hem al een paar keer tegengekomen en hij heeft me al eens geklopt in een korte tijdrit."

"Ik houd altijd rekening met hem en ik gun het hem. Hij is een sterke en toffe coureur. Ik had mezelf iets boven hem gezet, maar hij heeft het heel goed gedaan."

Uiteindelijk ziet ook Segaert zelf in dat zilver allesbehalve een schande is. "Vooraf had ik gezegd: als ik er alles uithaal en als er dan één iemand sterker is, dan is dat maar zo. Op naar volgend jaar. De teleurstelling zal wel kantelen."