De regenboogtrui glipt uit zijn handen: Lorenzo Milesi verpest de droom van Alec Segaert

clock 18:04 18 uur 04. Net niet! Alec Segaert komt 11 seconden tekort voor de wereldtitel. Net niet! Alec Segaert komt 11 seconden tekort voor de wereldtitel

clock 18:03 18 uur 03. De top 5:. 1. Lorenzo Milesi in 43'00" 2. Alec Segaert +11" 3. Hamish McKenzi- +50" 4. Raul Garcia Pierna +53" 5. Darren Rafferty +56" . De top 5: 1. Lorenzo Milesi in 43'00" 2. Alec Segaert +11" 3. Hamish McKenzi- +50" 4. Raul Garcia Pierna +53" 5. Darren Rafferty +56"

clock 18:01 18 uur 01. In de hot seat gelooft Milesi ondertussen zijn ogen niet. Hij was vooraf niet één van de favorieten, maar pakt toch het goud. . In de hot seat gelooft Milesi ondertussen zijn ogen niet. Hij was vooraf niet één van de favorieten, maar pakt toch het goud.

clock 17:59 17 uur 59. Segaert heeft alles gegeven wat erin zat en moet even bekomen van zijn inspanning. . Segaert heeft alles gegeven wat erin zat en moet even bekomen van zijn inspanning.

clock 17:59 17 uur 59. De sterkste heeft gewonnen. José De Cauwer. De sterkste heeft gewonnen. José De Cauwer

clock 17:59 17 uur 59. 11 seconden. Met de finishlijn in zicht valt Segaert toch wat stil. 11 seconden is het verdict, jammer! . 11 seconden Met de finishlijn in zicht valt Segaert toch wat stil. 11 seconden is het verdict, jammer!

clock 17:58 17 uur 58. In de laatste bocht kantelt het in het voordeel van Milesi. Segaert is op weg naar zilver. . In de laatste bocht kantelt het in het voordeel van Milesi. Segaert is op weg naar zilver.

clock 17:58 17 uur 58. Het wordt nipt. Op de steentjes perst Segaert alles uit zijn benen. Nog 300m en hij heeft nog 35 seconden op Milesi. . Het wordt nipt Op de steentjes perst Segaert alles uit zijn benen. Nog 300m en hij heeft nog 35 seconden op Milesi.

clock 17:56 17 uur 56. Segaert is aan de slotklim begonnen. Hij heeft nog een dikke minuut om binnen te komen. Dat zal wellicht niet genoeg zijn. . Segaert is aan de slotklim begonnen. Hij heeft nog een dikke minuut om binnen te komen. Dat zal wellicht niet genoeg zijn.

clock 17:56 Charlton kan niet schakelen. In zijn strijd voor brons tegen de Australiër McKenzie heeft Charlton het op 800m van de finishlijn aan de stok met zijn tuig. Hij kan niet meer groter schakelen en dat zal hem wellicht een medaille kosten. . 17 uur 56. mechanical breakdown Charlton kan niet schakelen In zijn strijd voor brons tegen de Australiër McKenzie heeft Charlton het op 800m van de finishlijn aan de stok met zijn tuig. Hij kan niet meer groter schakelen en dat zal hem wellicht een medaille kosten.

clock 17:55 17 uur 55. Segaert levert de prestatie die hij moet leveren, maar is het ook voldoende voor goud? Milesi viel bergop niet stil, doet de Belg dat ook niet? . Segaert levert de prestatie die hij moet leveren, maar is het ook voldoende voor goud? Milesi viel bergop niet stil, doet de Belg dat ook niet?

clock 17:54 17 uur 54. Tussenpunt 3:. 1. Lorenzo Milesi in 36'57" 2. Alec Segaert +3" 3. Hamish McKenzie +42" 4. Josh Charlton +42" 5. Jan Christen +47" . Tussenpunt 3: 1. Lorenzo Milesi in 36'57" 2. Alec Segaert +3" 3. Hamish McKenzie +42" 4. Josh Charlton +42" 5. Jan Christen +47"

clock 17:54 17 uur 54. Ai! Segaert rijdt aan laatste tussenpunt 4 seconden trager dan Milesi. Ai! Segaert rijdt aan laatste tussenpunt 4 seconden trager dan Milesi

clock 17:53 17 uur 53. Alles zal bergop gespeeld worden. José De Cauwer. Alles zal bergop gespeeld worden. José De Cauwer

clock 17:53 Segaert verliest van zijn pluimen. Aan het derde tussenpunt draait Milesi de rollen om. Segaert volgt ineens op 3 seconden van de Italiaan. . 17 uur 53. time point Segaert verliest van zijn pluimen Aan het derde tussenpunt draait Milesi de rollen om. Segaert volgt ineens op 3 seconden van de Italiaan.

clock 17:51 17 uur 51. Dit deel was echt heel sterk van Milesi. José De Cauwer. Dit deel was echt heel sterk van Milesi. José De Cauwer

clock 17:51 Van 15" naar 42" voor Charlton. Aan het derde tussenpunt heeft Charlton het duidelijk moeilijk. Hij volgt ineens op 42 seconden van Milesi. . 17 uur 51. time point Van 15" naar 42" voor Charlton Aan het derde tussenpunt heeft Charlton het duidelijk moeilijk. Hij volgt ineens op 42 seconden van Milesi.

clock 17:50 17 uur 50. Op 7km van de top van Stirling Castle ziet het er nog altijd heel goed uit bij Segaert. . Op 7km van de top van Stirling Castle ziet het er nog altijd heel goed uit bij Segaert.

clock 17:49 Krampen bij Olivo. Op een lang stuk rechtdoor moet Olivo even bekomen van krampen. Het kalf is al even verdronken voor de tweede Italiaan, maar de eerste heeft sowieso al zilver. . 17 uur 49. medical issue Krampen bij Olivo Op een lang stuk rechtdoor moet Olivo even bekomen van krampen. Het kalf is al even verdronken voor de tweede Italiaan, maar de eerste heeft sowieso al zilver.

clock 17:48 17 uur 48. Op basis van de GPS-gegevens is Segaert weer wat uitgelopen op Milesi. Erg betrouwbaar zijn die cijfers doorgaans niet. . Op basis van de GPS-gegevens is Segaert weer wat uitgelopen op Milesi. Erg betrouwbaar zijn die cijfers doorgaans niet.

clock 17:47 17 uur 47. Nog 10km. Segaert passeert de bordjes van de laatste 10km en legt zich nog eens goed plat na een bocht. Hij zal alles uit zijn benen moeten persen wil hij wereldkampioen worden, want Milesi is duidelijk gaan versnellen naar het einde toe. . Nog 10km Segaert passeert de bordjes van de laatste 10km en legt zich nog eens goed plat na een bocht. Hij zal alles uit zijn benen moeten persen wil hij wereldkampioen worden, want Milesi is duidelijk gaan versnellen naar het einde toe.

clock 17:46 17 uur 46. Eén voor één druppelen aan de finishlijn bergop renners binnen. Niemand komt in de buurt van Milesi, daarvoor is het wachten op Segaert. . Eén voor één druppelen aan de finishlijn bergop renners binnen. Niemand komt in de buurt van Milesi, daarvoor is het wachten op Segaert.

clock 17:45 17 uur 45. Tussenpunt 2:. 1. Alec Segaert in 27'01" 2. Lorenzo Milesi +3" 3. Josh Charlton +18 4. Jan Christen +28" 5. Hamish McKenzie +31" . Tussenpunt 2: 1. Alec Segaert in 27'01" 2. Lorenzo Milesi +3" 3. Josh Charlton +18 4. Jan Christen +28" 5. Hamish McKenzie +31"

clock 17:44 17 uur 44. Spannend! Segaert houdt nog kleine 4 seconden over op Milesi aan 2e tussenpunt. Spannend! Segaert houdt nog kleine 4 seconden over op Milesi aan 2e tussenpunt

clock 17:43 Milesi komt wat terug. 10 seconden had Segaert op Milesi aan tussenpunt 1, daar blijven aan tussenpunt 2 nog 3 tellen van over. Het wordt een dubbeltje op zijn kant voor de topfavoriet. . 17 uur 43. time point Milesi komt wat terug 10 seconden had Segaert op Milesi aan tussenpunt 1, daar blijven aan tussenpunt 2 nog 3 tellen van over. Het wordt een dubbeltje op zijn kant voor de topfavoriet.

clock 17:42 17 uur 42. Hopelijk doet Segaert er een paar seconden bij. José De Cauwer. Hopelijk doet Segaert er een paar seconden bij. José De Cauwer

clock 17:41 Charlton verliest terrein. Aan het tweede tussenpunt is de achterstand van Charlton op Milesi verdubbeld. Hij volgt nu op 15 tellen van de Italiaan. Wat doet Segaert na 23,1km? . 17 uur 41. time point Charlton verliest terrein Aan het tweede tussenpunt is de achterstand van Charlton op Milesi verdubbeld. Hij volgt nu op 15 tellen van de Italiaan. Wat doet Segaert na 23,1km?

clock 17:39 17 uur 39. Volgens de GPS-gegevens van de Schotse regie is het verschil tussen Milesi en Segaert voorlopig 9 seconden in het voordeel van de Belg. Het wordt een nagelbijter. . Volgens de GPS-gegevens van de Schotse regie is het verschil tussen Milesi en Segaert voorlopig 9 seconden in het voordeel van de Belg. Het wordt een nagelbijter.

clock 17:37 17 uur 37. Segaert is nu onderweg naar het tweede tussenpunt, na 23,1km. Milesi liet er de klok stoppen na 27'04". . Segaert is nu onderweg naar het tweede tussenpunt, na 23,1km. Milesi liet er de klok stoppen na 27'04".

clock 17:35 17 uur 35. Ook Charlton is bezig aan een heel goede tijdrit. De Brit gaat voorbij Nordhagen, die geen rol van betekenis speelt. . Ook Charlton is bezig aan een heel goede tijdrit. De Brit gaat voorbij Nordhagen, die geen rol van betekenis speelt.

clock 17:35 17 uur 35. Segaert gaat goed door één van de weinige bochten op het Schotse platteland. Hij weet natuurlijk ook dat Milesi niet is stilgevallen en wil dat dus ook niet doen. . Segaert gaat goed door één van de weinige bochten op het Schotse platteland. Hij weet natuurlijk ook dat Milesi niet is stilgevallen en wil dat dus ook niet doen.

clock 17:33 17 uur 33. De beste tijd voor Segaert aan eerste tussenpunt! En ondertussen haalt hij al renner in. De beste tijd voor Segaert aan eerste tussenpunt! En ondertussen haalt hij al renner in

clock 17:33 17 uur 33. Tussenpunt 1:. 1. Alec Segaert in 14'46" 2. Lorenzo Milesi +10" 3. Josh Charlton +17" 4. Hamish McKenzie +19" 5. Raul Garcia +22" . Tussenpunt 1: 1. Alec Segaert in 14'46" 2. Lorenzo Milesi +10" 3. Josh Charlton +17" 4. Hamish McKenzie +19" 5. Raul Garcia +22"

clock 17:32 17 uur 32. Het wordt een strijd Milesi-Segaert, zoveel is duidelijk. Ruben Van Gucht. Het wordt een strijd Milesi-Segaert, zoveel is duidelijk. Ruben Van Gucht

clock 17:31 Toptijd voor Segaert! Alec Segaert is geweldig begonnen aan zijn WK tijdrijden. Hij duikt aan het eerste tussenpunt liefst 10 seconden onder de tijd van Milesi. Trekt hij die lijn door? . 17 uur 31. time point Toptijd voor Segaert! Alec Segaert is geweldig begonnen aan zijn WK tijdrijden. Hij duikt aan het eerste tussenpunt liefst 10 seconden onder de tijd van Milesi. Trekt hij die lijn door?

clock 17:30 17 uur 30. Segaert ziet Olivo al vroeg in de tijdrit rijden. Dat moet de Belg een geweldige boost geven. . Segaert ziet Olivo al vroeg in de tijdrit rijden. Dat moet de Belg een geweldige boost geven.

clock 17:29 Charlton blijft in de buurt. Dan toch iemand die in de buurt van Milesi blijft na bijna 13km. Charlton volgt op 7 seconden van de Italiaan. . 17 uur 29. time point Charlton blijft in de buurt Dan toch iemand die in de buurt van Milesi blijft na bijna 13km. Charlton volgt op 7 seconden van de Italiaan.

clock 17:28 17 uur 28. Ook Nordhagen komt er niet. Hij verliest al bijna een minuut aan het eerste tussenpunt. . Ook Nordhagen komt er niet. Hij verliest al bijna een minuut aan het eerste tussenpunt.

clock 17:27 17 uur 27. Niemand komt na 12,6km in de buurt van Milesi. Nog 5 renners moeten aan het eerste tussenpunt doorkomen: Nordhagen, Charlton, Olivo, Segaert en Bévort. . Niemand komt na 12,6km in de buurt van Milesi. Nog 5 renners moeten aan het eerste tussenpunt doorkomen: Nordhagen, Charlton, Olivo, Segaert en Bévort.

clock 17:26 17 uur 26. Rafferty voorlopig 3e. De Ier Darren Rafferty heeft op de klim naar Stirling Castle een goede beurt gemaakt. Hij finisht op 56 seconden van Milesi en is voorlopig 3e. . Rafferty voorlopig 3e De Ier Darren Rafferty heeft op de klim naar Stirling Castle een goede beurt gemaakt. Hij finisht op 56 seconden van Milesi en is voorlopig 3e.

clock 17:24 17 uur 24. Na 8 minuten zien we Segaert voor het eerst echt in beeld. Hij lijkt goed begonnen te zijn, maar het is natuurlijk gevaarlijk om dat te zeggen. . Na 8 minuten zien we Segaert voor het eerst echt in beeld. Hij lijkt goed begonnen te zijn, maar het is natuurlijk gevaarlijk om dat te zeggen.

clock 17:22 17 uur 22. De tijd van Milesi is heel wat waard, zo blijkt. De Fransman Le Huitouze, vorig jaar toch 7e, is aan tussenpunt 1 pas 8e. . De tijd van Milesi is heel wat waard, zo blijkt. De Fransman Le Huitouze, vorig jaar toch 7e, is aan tussenpunt 1 pas 8e.

clock 17:21 17 uur 21. Alle tenoren zijn onderweg richting het eerste tussenpunt. Voor een goed begrip: Milesi heeft daar de snelste tijd met 14'56". . Alle tenoren zijn onderweg richting het eerste tussenpunt. Voor een goed begrip: Milesi heeft daar de snelste tijd met 14'56".

clock 17:21 17 uur 21. Vervenne: "Het was geen topdag". Vervenne: "Het was geen topdag"

clock 17:20 17 uur 20. Ik voel Alec zijn benen natuurlijk niet, maar ik denk wel dat hij het zal halen. Jonathan Vervenne. Ik voel Alec zijn benen natuurlijk niet, maar ik denk wel dat hij het zal halen. Jonathan Vervenne

clock 17:18 17 uur 18. Het is een heel lange tijdrit, met op het einde een paar klimmetjes als tempobrekers. De kasseien op het einde zijn loodzwaar. Jonathan Vervenne. Het is een heel lange tijdrit, met op het einde een paar klimmetjes als tempobrekers. De kasseien op het einde zijn loodzwaar. Jonathan Vervenne

clock 17:18 17 uur 18. Ik zat wat onder mijn pacing plan. Ik ben wel tevreden, maar ik had geen topdag. Jonathan Vervenne. Ik zat wat onder mijn pacing plan. Ik ben wel tevreden, maar ik had geen topdag. Jonathan Vervenne

clock 17:17 17 uur 17. Carl-Frederik Bévort. Als allerlaatste is ook de Deen Carl-Frederik Bévort vertrokken. Over dik 44 minuten weten we wie de nieuwe wereldkampioen is. . Carl-Frederik Bévort Als allerlaatste is ook de Deen Carl-Frederik Bévort vertrokken. Over dik 44 minuten weten we wie de nieuwe wereldkampioen is.

clock 17:16 17 uur 16. Alec Segaert is vertrokken. Alec Segaert is vertrokken

clock 17:15 17 uur 15. Het zou mij verwonderen mochten de benen van Segaert niet op de afspraak zijn. José De Cauwer. Het zou mij verwonderen mochten de benen van Segaert niet op de afspraak zijn. José De Cauwer

clock 17:15 17 uur 15. Daar gaat Segaert! Hij heeft er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk kan Alec Segaert aan zijn WK beginnen. Maakt de Belg zijn favorietenrol waar? . Daar gaat Segaert! Hij heeft er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk kan Alec Segaert aan zijn WK beginnen. Maakt de Belg zijn favorietenrol waar?

clock 17:14 17 uur 14. Amerikaan wil iets te snel vertrekken. Amerikaan wil iets te snel vertrekken

clock 17:14 17 uur 14. Josh Charlton. Wat kan de Brit Josh Charlton voor eigen volk? Gisteren gaf hij er na amper een paar minuten al de brui aan in de mixed relay, vandaag mikt hij op het podium. . Josh Charlton Wat kan de Brit Josh Charlton voor eigen volk? Gisteren gaf hij er na amper een paar minuten al de brui aan in de mixed relay, vandaag mikt hij op het podium.

clock 17:13 17 uur 13. Er komt voorlopig niemand ergens in de buurt van Milesi. Ruben Van Gucht. Er komt voorlopig niemand ergens in de buurt van Milesi. Ruben Van Gucht

clock 17:12 17 uur 12. Ook de Amerikaan Evan Boyle, die bijna te vroeg vertrok, en de Noor Truls Nordhagen zijn aan hun 45 minuten van de waarheid begonnen. Nog 4 renners maken zich klaar in de coulissen. . Ook de Amerikaan Evan Boyle, die bijna te vroeg vertrok, en de Noor Truls Nordhagen zijn aan hun 45 minuten van de waarheid begonnen. Nog 4 renners maken zich klaar in de coulissen.

clock 17:08 17 uur 08. Weiss en Gilmore. Met de Zwitser Fabian Weiss en de Australiër Brady Gilmore zijn nog twee medaillekandidaten vertrokken. Nog 7 minuten en het is aan Segaert. . Weiss en Gilmore Met de Zwitser Fabian Weiss en de Australiër Brady Gilmore zijn nog twee medaillekandidaten vertrokken. Nog 7 minuten en het is aan Segaert.

clock 17:08 17 uur 08. In principe begint er straks een nieuwe wedstrijd, met nieuwe namen. Ruben Van Gucht. In principe begint er straks een nieuwe wedstrijd, met nieuwe namen. Ruben Van Gucht

clock 17:07 17 uur 07. In de opwarmingszone maakt Alec Segaert zich klaar voor zijn WK. De Belg ziet er ontspannen uit. . In de opwarmingszone maakt Alec Segaert zich klaar voor zijn WK. De Belg ziet er ontspannen uit.

clock 17:06 Garcia is goed vertrokken. Een nieuwe naam aan het front aan tussenpunt 1: de Spanjaard Raul Garcia is er 3e op 11 seconden van Milesi. . 17 uur 06. time point Garcia is goed vertrokken Een nieuwe naam aan het front aan tussenpunt 1: de Spanjaard Raul Garcia is er 3e op 11 seconden van Milesi.

clock 17:04 17 uur 04. Soderqvist voorlopig 3e. De Zweed Soderqvist bevestigt aan de finishlijn zijn goede tijdrit. Hij is de nieuwe 3e op 1'18" van Milesi. . Soderqvist voorlopig 3e De Zweed Soderqvist bevestigt aan de finishlijn zijn goede tijdrit. Hij is de nieuwe 3e op 1'18" van Milesi.

clock 17:02 17 uur 02. Op dit moment zijn slechts een paar toppers onderweg. Het heeft er alle schijn van dat Milesi wel eens heel lang op de hot seat zal zitten, want niemand komt voorlopig in de buurt van de Italiaan. . Op dit moment zijn slechts een paar toppers onderweg. Het heeft er alle schijn van dat Milesi wel eens heel lang op de hot seat zal zitten, want niemand komt voorlopig in de buurt van de Italiaan.

clock 17:00 17 uur . Loe van Belle. Ook de tweede Nederlander is eraan begonnen in Stirling. Voor Loe van Belle zou een plaats in de top 5 al een mooie succesje zijn. . Loe van Belle Ook de tweede Nederlander is eraan begonnen in Stirling. Voor Loe van Belle zou een plaats in de top 5 al een mooie succesje zijn.

clock 16:59 Soderqvist komt top 5 binnen. Hij is wat tussen de mazen van het net geglipt, maar de Zweed Jakob Soderqvist is goed onderweg. Aan tussenpunt 3 nestelt hij zich in de top 5 op 1'06" van Milesi. . 16 uur 59. time point Soderqvist komt top 5 binnen Hij is wat tussen de mazen van het net geglipt, maar de Zweed Jakob Soderqvist is goed onderweg. Aan tussenpunt 3 nestelt hij zich in de top 5 op 1'06" van Milesi.

clock 16:59 16 uur 59. Vervenne komt binnen op ruim anderhalve minuut van Milesi. Vervenne komt binnen op ruim anderhalve minuut van Milesi

clock 16:58 16 uur 58. Wat een verschillen. José De Cauwer. Wat een verschillen. José De Cauwer

clock 16:58 16 uur 58. Voorlopige top 5:. 1. Lorenzo Milesi in 43'00" 2. Hamish McKenzie +50" 3. Jan Christen +1'21" 4. Michael Leonard +1'29" 5. Jonathan Vervenne +1'42" . Voorlopige top 5: 1. Lorenzo Milesi in 43'00" 2. Hamish McKenzie +50" 3. Jan Christen +1'21" 4. Michael Leonard +1'29" 5. Jonathan Vervenne +1'42"

clock 16:57 16 uur 57. Vervenne is binnen! Jonathan Vervenne heeft gestreden voor wat hij waard is, maar bergop heeft hij nog wat tijd extra verloren op Milesi. Op 1'42" van de Italiaan is hij voorlopig 5e. . Vervenne is binnen! Jonathan Vervenne heeft gestreden voor wat hij waard is, maar bergop heeft hij nog wat tijd extra verloren op Milesi. Op 1'42" van de Italiaan is hij voorlopig 5e.

clock 16:56 16 uur 56. Milesi zorgt voor toptijd: "Beloftes die 50 per uur rijden, waar gaan we naartoe?". Milesi zorgt voor toptijd: "Beloftes die 50 per uur rijden, waar gaan we naartoe?"

clock 16:54 16 uur 54. Wat een tijd van Milesi. Na een flinke sprint bergop zet Lorenzo Milesi een eindtijd neer om u tegen te zeggen. Hij doet exact 43 minuten over de tijdrit van 36,2km, goed voor een gemiddelde van 50,5km/u. . Wat een tijd van Milesi Na een flinke sprint bergop zet Lorenzo Milesi een eindtijd neer om u tegen te zeggen. Hij doet exact 43 minuten over de tijdrit van 36,2km, goed voor een gemiddelde van 50,5km/u.

clock 16:52 16 uur 52. De laatste 20 renners maken zich klaar voor vertrek. Daarbij ook Alec Segaert, die om 17.15 u. van het podium rolt. . De laatste 20 renners maken zich klaar voor vertrek. Daarbij ook Alec Segaert, die om 17.15 u. van het podium rolt.

clock 16:51 16 uur 51. McKenzie rijdt sterke tijdrit. Meteen na Christen doet McKenzie er nog eens een halve minuut af. De Australiër leidt in 43'51". . McKenzie rijdt sterke tijdrit Meteen na Christen doet McKenzie er nog eens een halve minuut af. De Australiër leidt in 43'51".

clock 16:50 16 uur 50. Christen voorlopig op 1. Voor de jonge Christen zit het WK tijdrijden erop. De 19-jarige Zwitser is voorlopig de snelste in 44'21", maar viel toch wat stil op de klim. . Christen voorlopig op 1 Voor de jonge Christen zit het WK tijdrijden erop. De 19-jarige Zwitser is voorlopig de snelste in 44'21", maar viel toch wat stil op de klim.

clock 16:48 16 uur 48. Lorenzo Milesi rijdt een sterke tijdrit.

clock 16:48 Milesi neemt meer voorsprong. Ook aan het derde tussenpunt is niets te doen aan Milesi. Hij rijdt nog wat verder weg van de rest en zet eerste achtervolger McKenzie op liefst 42 seconden. . 16 uur 48. time point Milesi neemt meer voorsprong Ook aan het derde tussenpunt is niets te doen aan Milesi. Hij rijdt nog wat verder weg van de rest en zet eerste achtervolger McKenzie op liefst 42 seconden.

clock 16:47 Ook Currie doet niet mee. Het wordt ook niet de dag van Logan Currie. Hij komt na 12,6km door als 9e op 33" van Milesi. . 16 uur 47. time point Ook Currie doet niet mee Het wordt ook niet de dag van Logan Currie. Hij komt na 12,6km door als 9e op 33" van Milesi.

clock 16:46 16 uur 46. Van Sintmaartensdijk worstelt zich op de steile "slotklim" naar boven. De Nederlander komt niet in de buurt van de voorlopige leider. . Van Sintmaartensdijk worstelt zich op de steile "slotklim" naar boven. De Nederlander komt niet in de buurt van de voorlopige leider.

clock 16:44 16 uur 44. Leonard voorlopig de snelste. Mackellar wordt door Leonard als eerste onttroond. 44'29" is de nieuwe toptijd van de Canadees. . Leonard voorlopig de snelste Mackellar wordt door Leonard als eerste onttroond. 44'29" is de nieuwe toptijd van de Canadees.

clock 16:43 16 uur 43. Ondertussen zijn aan de finishlijn al 12 renners gepasseerd. Niemand komt voorlopig in de buurt van Mackellar, maar er zijn al zeker 5 renners sneller onderweg dan de Australiër. . Ondertussen zijn aan de finishlijn al 12 renners gepasseerd. Niemand komt voorlopig in de buurt van Mackellar, maar er zijn al zeker 5 renners sneller onderweg dan de Australiër.

clock 16:43 16 uur 43. Darren Rafferty. Na een nieuwe reeks "exoten" is het nu de beurt aan de Ier Darren Rafferty om aan zijn WK te beginnen. Ook hij zet volgend jaar een stapje hogerop naar EF-EasyPost en is vandaag zeker een man om rekening mee te houden. . Darren Rafferty Na een nieuwe reeks "exoten" is het nu de beurt aan de Ier Darren Rafferty om aan zijn WK te beginnen. Ook hij zet volgend jaar een stapje hogerop naar EF-EasyPost en is vandaag zeker een man om rekening mee te houden.

clock 16:42 16 uur 42. Milesi is een dijk van een tijdrit aan het rijden. José De Cauwer. Milesi is een dijk van een tijdrit aan het rijden. José De Cauwer

clock 16:42 16 uur 42. Vervenne ligt al ruim een minuut achter op de leider aan het 2e tussenpunt. Vervenne ligt al ruim een minuut achter op de leider aan het 2e tussenpunt

clock 16:41 16 uur 41. Situatie aan tussenpunt 2:. 1. Lorenzo Milesi in 27'04" 2. Jan Christen +24" 3. Hamish McKenzie +27" 4. Gustav Wang +48" 5. Michael Leonard +50" . Situatie aan tussenpunt 2: 1. Lorenzo Milesi in 27'04" 2. Jan Christen +24" 3. Hamish McKenzie +27" 4. Gustav Wang +48" 5. Michael Leonard +50"

clock 16:40 Geen beterschap voor Vervenne. Aan het tweede tussenpunt verliest Vervenne nog wat meer van zijn pluimen. Hij volgt er al op meer dan een minuut van leider Milesi. . 16 uur 40. time point Geen beterschap voor Vervenne Aan het tweede tussenpunt verliest Vervenne nog wat meer van zijn pluimen. Hij volgt er al op meer dan een minuut van leider Milesi.

clock 16:38 16 uur 38. Milesi zet de puntjes op de i. Asjeblieft! José De Cauwer. Milesi zet de puntjes op de i. Asjeblieft! José De Cauwer

clock 16:38 Milesi op medaillekoers? Na 23,1km trekt Milesi de goede lijn door. Hij doet liefst 24 seconden af van de toptijd van Christen: 27'04". . 16 uur 38. time point Milesi op medaillekoers? Na 23,1km trekt Milesi de goede lijn door. Hij doet liefst 24 seconden af van de toptijd van Christen: 27'04".

clock 16:35 Christen rukt op. Christen heeft voorlopig uitstekend ingedeeld. Hij draait de rollen om met McKenzie aan het tweede tussenpunt. 27'29" is er voorlopig de beste tussentijd, maar de Italiaan Milesi moet nog komen. . 16 uur 35. time point Christen rukt op Christen heeft voorlopig uitstekend ingedeeld. Hij draait de rollen om met McKenzie aan het tweede tussenpunt. 27'29" is er voorlopig de beste tussentijd, maar de Italiaan Milesi moet nog komen.

clock 16:33 16 uur 33. Situatie tussenpunt 1:. 1. Lorenzo Milesi in 14'56" 2. Hamish McKenzie +9" 3. Jan Christen +12" 4. Gustav Wang +15" 5. Michael Leonard +24" . Situatie tussenpunt 1: 1. Lorenzo Milesi in 14'56" 2. Hamish McKenzie +9" 3. Jan Christen +12" 4. Gustav Wang +15" 5. Michael Leonard +24"

clock 16:31 16 uur 31. Logan Currie. Na een hele reeks mindere goden vertrekt met Logan Currie nog één van de outsiders voor de medailles. Hij werd vorig jaar in Wollongong nog 4e bij de beloften. . Logan Currie Na een hele reeks mindere goden vertrekt met Logan Currie nog één van de outsiders voor de medailles. Hij werd vorig jaar in Wollongong nog 4e bij de beloften.

clock 16:31 Leonard bevestigt. Mackellar heeft ondertussen plaatsgenomen op de hot seat. Lang zal de Australiër daar wellicht niet zitten, want hij ziet hoe de Canadees Leonard aan het tweede tussenpunt zijn voorsprong verdubbelt. 4 seconden is het verschil. . 16 uur 31. time point Leonard bevestigt Mackellar heeft ondertussen plaatsgenomen op de hot seat. Lang zal de Australiër daar wellicht niet zitten, want hij ziet hoe de Canadees Leonard aan het tweede tussenpunt zijn voorsprong verdubbelt. 4 seconden is het verschil.

clock 16:29 16 uur 29. Dit is een streep door de rekening. José De Cauwer. Dit is een streep door de rekening. José De Cauwer

clock 16:29 16 uur 29. Geen geweldige eerste tussentijd voor Vervenne. Geen geweldige eerste tussentijd voor Vervenne

clock 16:28 Vervenne begint matig. Het eerste gedeelte van Jonathan Vervenne is niet al te best. De eerste Belg volgt al op 36 seconden van Milesi na amper 12,6km. . 16 uur 28. time point Vervenne begint matig Het eerste gedeelte van Jonathan Vervenne is niet al te best. De eerste Belg volgt al op 36 seconden van Milesi na amper 12,6km.

clock 16:26 Milesi vliegt. Het blijft nu toptijden regenen na bijna 13km. De Italiaan Milesi duikt als eerste onder de 15 minuten: 14'56". De volgende die komt, is Vervenne. . 16 uur 26. time point Milesi vliegt Het blijft nu toptijden regenen na bijna 13km. De Italiaan Milesi duikt als eerste onder de 15 minuten: 14'56". De volgende die komt, is Vervenne.

clock 16:25 16 uur 25. Mackellar is er. Op de loodzware slotklim staat Mackellar bijna stil op de kasseien, maar hij is er geraakt. 44'42" is de eerste richttijd voor alle anderen, maar een medaille zal het de Australiër wellicht niet opleveren. . Mackellar is er Op de loodzware slotklim staat Mackellar bijna stil op de kasseien, maar hij is er geraakt. 44'42" is de eerste richttijd voor alle anderen, maar een medaille zal het de Australiër wellicht niet opleveren.

clock 16:23 McKenzie onttroont Christen. Lang heeft Christen niet kunnen "genieten" van zijn toptijd, want meteen gaat de Australiër McKenzie nog sneller na 12,6km. Met 15'06" gaat hij ook als eerste boven de 50km/u gemiddeld. . 16 uur 23. time point McKenzie onttroont Christen Lang heeft Christen niet kunnen "genieten" van zijn toptijd, want meteen gaat de Australiër McKenzie nog sneller na 12,6km. Met 15'06" gaat hij ook als eerste boven de 50km/u gemiddeld.

clock 16:21 Toptijd Christen. Jan Christen doet voorlopig wat we van hem hadden verwacht. De 19-jarige Zwitser doet aan tussenpunt 1 liefst 12 tellen af van de toptijd van Leonard: 15'08". . 16 uur 21. time point Toptijd Christen Jan Christen doet voorlopig wat we van hem hadden verwacht. De 19-jarige Zwitser doet aan tussenpunt 1 liefst 12 tellen af van de toptijd van Leonard: 15'08".

clock 16:20 16 uur 20. Wat een mooi parcours om te fietsen. Ze kunnen hier echt wel gas geven. José De Cauwer. Wat een mooi parcours om te fietsen. Ze kunnen hier echt wel gas geven. José De Cauwer

clock 16:19 Mackellar is er bijna. Logischerwijs komt Mackellar als eerste door aan het derde tussenpunt na 31,8km. Met 38'20" toert de Australiër nog altijd aan een gemiddelde van bijna 50km/u rond. . 16 uur 19. time point Mackellar is er bijna Logischerwijs komt Mackellar als eerste door aan het derde tussenpunt na 31,8km. Met 38'20" toert de Australiër nog altijd aan een gemiddelde van bijna 50km/u rond.

clock 16:16 Kanonstart van Leonard. Ondertussen is de Canadees Michael Leonard aan het eerste tussenpunt een dikke seconde onder de tijd van Mackellar gedoken. Ook hij is al prof, bij Ineos. . 16 uur 16. time point Kanonstart van Leonard Ondertussen is de Canadees Michael Leonard aan het eerste tussenpunt een dikke seconde onder de tijd van Mackellar gedoken. Ook hij is al prof, bij Ineos.

clock 16:14 16 uur 14. Gevaarlijke Wang. Na Vervenne is ook de Deen Gustav Wang vertrokken. Die werd in Brugge twee jaar geleden wereldkampioen tijdrijden bij de junioren door Tarling én Segaert te kloppen. Een gevaarlijke klant dus. . Gevaarlijke Wang Na Vervenne is ook de Deen Gustav Wang vertrokken. Die werd in Brugge twee jaar geleden wereldkampioen tijdrijden bij de junioren door Tarling én Segaert te kloppen. Een gevaarlijke klant dus.

clock 16:14 16 uur 14. Jonathan Vervenne is gestart in de tijdrit. Jonathan Vervenne is gestart in de tijdrit

clock 16:13 16 uur 13. Vervenne krijgt hier een parcours dat hem goed moet liggen. José De Cauwer. Vervenne krijgt hier een parcours dat hem goed moet liggen. José De Cauwer

clock 16:10 16 uur 10. Jonathan Vervenne is vertrokken! Voor Jonathan Vervenne is het moment van de waarheid aangebroken. De Belgische kampioen tijdrijden bij de beloften moet op dit parcours zeker iets kunnen doen. . Jonathan Vervenne is vertrokken! Voor Jonathan Vervenne is het moment van de waarheid aangebroken. De Belgische kampioen tijdrijden bij de beloften moet op dit parcours zeker iets kunnen doen.

clock 16:10 49,5 km/u voor Mackellar. Aan het tweede tussenpunt na 23,1km is Mackellar nog wat gaan versnellen. De Australiër komt er door na 27'59", goed voor een gemiddelde van nog altijd 49,5 km/u. . 16 uur 10. time point 49,5 km/u voor Mackellar Aan het tweede tussenpunt na 23,1km is Mackellar nog wat gaan versnellen. De Australiër komt er door na 27'59", goed voor een gemiddelde van nog altijd 49,5 km/u.

clock 16:08 16 uur 08. Hamish McKenzie. Ook de Zwitser Jan Christen is eraan begonnen, met meteen na hem de tweede Australiër: Hamish McKenzie. Hij werd vorig jaar tweede op het WK tijdrijden bij de junioren. . Hamish McKenzie Ook de Zwitser Jan Christen is eraan begonnen, met meteen na hem de tweede Australiër: Hamish McKenzie. Hij werd vorig jaar tweede op het WK tijdrijden bij de junioren.

clock 16:03 16 uur 03. Na 12,6km komt niemand voorlopig in de buurt van de tijd van Mackellar, die blijkbaar heel snel is gestart. . Na 12,6km komt niemand voorlopig in de buurt van de tijd van Mackellar, die blijkbaar heel snel is gestart.

clock 16:01 16 uur 01. Roel van Sintmaartendijk. De boomlange Roel van Sintmaartendijk is als eerste Nederlander aan zijn opdracht begonnen. Ook hij rijdt volgend jaar bij de profs, bij Intermarché-Circus-Wanty. . Roel van Sintmaartendijk De boomlange Roel van Sintmaartendijk is als eerste Nederlander aan zijn opdracht begonnen. Ook hij rijdt volgend jaar bij de profs, bij Intermarché-Circus-Wanty.

clock 15:59 15 uur 59. Nog een klein kwartier en dan gaat Jonathan Vervenne van start in Stirling. De Belgische kampioen tijdrijden bij de beloften mikt stiekem op een plaats in de top 5. . Nog een klein kwartier en dan gaat Jonathan Vervenne van start in Stirling. De Belgische kampioen tijdrijden bij de beloften mikt stiekem op een plaats in de top 5.

clock 15:57 Snelle Mackellar. De als eerste gestarte Mackellar is ondertussen aan het eerste tussenpunt gepasseerd na 12,6km. Met 15'22" laat hij een knap gemiddelde van liefst 49 km/u optekenen. . 15 uur 57. time point Snelle Mackellar De als eerste gestarte Mackellar is ondertussen aan het eerste tussenpunt gepasseerd na 12,6km. Met 15'22" laat hij een knap gemiddelde van liefst 49 km/u optekenen.

clock 15:54 15 uur 54. Ivan Romeo. De twee Spanjaarden die vandaag deelnemen, reden gisteren ook de Mixed Relay. Geen ideale voorbereiding dus voor Ivan Romeo, die nu van start gaat, en Raul Garcia. Romeo is op zijn 19e al prof bij Movistar en reed dit seizoen bijna een heel voorjaar in Vlaanderen. Hij was de jongste deelnemer aan de Ronde in 15 jaar tijd. . Ivan Romeo De twee Spanjaarden die vandaag deelnemen, reden gisteren ook de Mixed Relay. Geen ideale voorbereiding dus voor Ivan Romeo, die nu van start gaat, en Raul Garcia.

clock 15:44 15 uur 44. Eén voor één beginnen de "mindere goden" aan hun tijdrit. De eerste naam die een belletje doet rinkelen is Jan Christen. De jonge Zwitser, die pas een profcontract tekende bij UAE, vertrekt om 16.05 u.. . Eén voor één beginnen de "mindere goden" aan hun tijdrit. De eerste naam die een belletje doet rinkelen is Jan Christen. De jonge Zwitser, die pas een profcontract tekende bij UAE, vertrekt om 16.05 u..

clock 15:39 15 uur 39 match begonnen start time Let's go! Als allereerste rolt Alastair Macekllar van het startpodium in Stirling. Opvallend: de 79 deelnemers vertrekken om de 75 seconden. Ongezien!

clock 15:33 15 uur 33. Wat een prachtig decor. José De Cauwer. Wat een prachtig decor. José De Cauwer

clock 15:33 Mis geen moment van het WK tijdrijden bij de beloften. Op VRT1, VRT Max en in onze livestream zorgen José De Cauwer en Ruben Van Gucht voor het commentaar, op Radio 1 is Christophe Vandegoor de vertrouwde stem. 15 uur 33. Mis geen moment van het WK tijdrijden bij de beloften. Op VRT1, VRT Max en in onze livestream zorgen José De Cauwer en Ruben Van Gucht voor het commentaar, op Radio 1 is Christophe Vandegoor de vertrouwde stem.

clock 15:17 15 uur 17. Droog. De favorieten en het parcours hebben we gehad. Wat zegt het weer in Schotland? Het is grijs, vrij koud (18 graden), maar wel droog. Niet onbelangrijk voor een tijdrit, met een technisch tweede gedeelte. . Droog De favorieten en het parcours hebben we gehad. Wat zegt het weer in Schotland? Het is grijs, vrij koud (18 graden), maar wel droog. Niet onbelangrijk voor een tijdrit, met een technisch tweede gedeelte.

clock 15:12 Finish op kasseien. De tijdritten worden in Stirling gereden en niet in Glasgow. Het parcours van vandaag is 36,2km lang, met onderweg liefst drie tussenpunten. De aanloop valt goed mee, maar in het slot gaat het af en toe toch stevig bergop. Finishen doen Segaert en co. straks op een klimmetje, mét kasseien. . 15 uur 12. cobble stones Finish op kasseien De tijdritten worden in Stirling gereden en niet in Glasgow. Het parcours van vandaag is 36,2km lang, met onderweg liefst drie tussenpunten.

clock 14:01 14 uur 01. De favorieten. Dat Segaert de topfavoriet is, weet u wellicht al. Hij werd vorig jaar tweede achter Waerenskjold en liet dit seizoen bij de grote jongens ook al heel wat mooie dingen zien (tegen de klok). Zo werd hij op het BK tijdrijden nog tweede achter Wout van Aert. Met wie moet de 20-jarige neoprof van Lotto-Dstny rekening houden straks? Heel veel namen... Beginnen doen we met de Spanjaard Raul Garcia , die vorig jaar Spaans kampioen werd bij de profs in deze discipline. Ook zijn landgenoot Ivan Romeo, op zijn 19e al prof bij Movistar , kan een aardig stukje uit de voeten in deze discipline. Ook de Denen Carl-Frederik Bévort en Gustav Wang , twee jaar geleden wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, zullen zeker meedoen voor de medailles. Net als de Ier Darren Rafferty , die pas zijn profcontract ondertekende bij EF-EasyPost als winnaar van de zware Giro Valle d'Aosta, de Nieuw-Zeelander Logan Currie, de Brit Josh Charlton , die gisteren bewust de strijd staakte in de mixed relay, en de Italiaan Lorenzo Milesi , de Portugees Antonio Morgado , die prof wordt bij UAE, net als de Zwitser Jan Christen . De Nederlanders brengen Loe van Belle en Roel van Sintmaartensdijk aan de start in Stirling. . De favorieten Dat Segaert de topfavoriet is, weet u wellicht al. Hij werd vorig jaar tweede achter Waerenskjold en liet dit seizoen bij de grote jongens ook al heel wat mooie dingen zien (tegen de klok). Zo werd hij op het BK tijdrijden nog tweede achter Wout van Aert.

clock 13:56 13 uur 56. Volgt Segaert Cornu op? Met Alec Segaert heeft België straks de topfavoriet in huis. Hij rolt als voorlaatste het startpodium af om 17.15 u.. Het is al van 2006 geleden dat een Belg het WK tijdrijden won bij de beloften mannen. Toen was Dominique Cornu de beste in Oostenrijk. . Volgt Segaert Cornu op? Met Alec Segaert heeft België straks de topfavoriet in huis. Hij rolt als voorlaatste het startpodium af om 17.15 u.. Het is al van 2006 geleden dat een Belg het WK tijdrijden won bij de beloften mannen. Toen was Dominique Cornu de beste in Oostenrijk.

clock 13:54 13 uur 54. Laatste tien winnaars 2012 Anton Vorobjev (Rus) 2013 Damien Howson (Aus) 2014 Campbell Flakemore (Aus) 2015 Mads Würtz Schmidt (Den) 2016 Marco Mathis (Dui) 2017 Mikkel Bjerg (Den) 2018 Mikkel Bjerg (Den) 2019 Mikkel Bjerg (Den) 2021 Johan Price-Pejtersen (Den) 2022 Søren Waerenskjold (Noo) . Laatste tien winnaars

clock 13:52 13 uur 52. 79 deelnemers. Er doen zo meteen net geen 80 beloften een gooi naar de wereldtitel in Stirling. Om 15.39 u. bijt de Australiër Alastair Mackellar de spits af, de Deen Carl-Frederik Bévort sluit de rij om 17.17 u.. . 79 deelnemers Er doen zo meteen net geen 80 beloften een gooi naar de wereldtitel in Stirling. Om 15.39 u. bijt de Australiër Alastair Mackellar de spits af, de Deen Carl-Frederik Bévort sluit de rij om 17.17 u..

clock 09:50 09 uur 50. Ontdek het parcours van de tijdrit met Bert De Backer. Ontdek het parcours van de tijdrit met Bert De Backer

clock 08:56 08 uur 56. Starttijden Belgen. 16.12 u: Jonathan Vervenne 17.15 u: Alec Segaert (voorlaatste) . Starttijden Belgen 16.12 u: Jonathan Vervenne 17.15 u: Alec Segaert (voorlaatste)

clock 09-08-2023 09-08-2023.