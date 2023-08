Franse polsstokspringer Renaud Lavillenie past voor WK door blessure

"Mijn lichaam staat me niet toe in Boedapest deel te nemen", schrijft Lavillenie op sociale media. "Ik ga de komende tijd gebruiken om de batterijen weer op te laden, zowel op fysiek als mentaal vlak. Daarna bereid ik me voor op 2024."



Lavillenie had door de hamstringklachten het indoorseizoen al gemist. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen van Parijs zijn hoofddoel. Het WK staat in Boedapest van 19 tot en met 27 augustus op de agenda.