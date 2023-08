Remco Evenepoel kapt transfersoap af: "Zowel mijn papa als Patrick zou beter zwijgen"

"Ze moeten me gewoon laten doen. Ik weet zelf het best wat wel en niet kan. Zowel mijn papa als Patrick (Lefevere, red) zou beter zwijgen", was Evenepoel duidelijk.

Vader Patrick Evenepoel verkondigde dat zijn zoon volgend jaar misschien niet meer voor Soudal - Quick Step rijdt. Ploegmanager Patrick Lefevere was "not amused". "Misschien moet de familie de violen eens gelijk stemmen", zei hij.

Remco Evenepoel wil in Glasgow een bisnummer opvoeren na zijn regenboogtriomf in Wollongong. Maar zijn aandacht werd gisteren afgeleid door een discussie over zijn toekomst.

De transfersoap had zijn WK-honger in elk geval niet gestild. "Ik heb er veel zin in. We hebben gisteren nog eens alles op punt gezet qua tactiek. Op dit parcours zullen we samen sterker staan dan alleen."

Dat is ook de les die Evenepoel heeft getrokken uit de juniorenkoersen van gisteren. "Het is duidelijk dat als de finale vroeg wordt opengebroken, dat niet meteen een nadeel is."

"Het kan wel eens koers zijn van bij het opdraaien van het circuit en dat is in ons voordeel."