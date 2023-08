WK downhill mountainbike: 16de plaats voor Siel Van Der Velden, Oostenrijkse verlengt titel

Höll was in een tijd van 4'58"242 de snelste van het pak. De rest van het podium werd bezet door respectievelijk de Zwitserse Camille Balanche met op 2"020 en de Franse Marine Cabirou op 2"361.



Voor Höll is het de tweede wereldtitel in haar carrière en de tweede op een rij. Vorig jaar was ze op het WK in het Franse Les Gets ook al de beste.

De jonge Van Der Velden - de enige landgenote aan de start - stond lange tijd in de top tien, maar viel terug toen de grote kanonnen zich in de strijd mengden. Onze landgenote eindigde op iets meer dan 22 seconden van de eerste plaats.