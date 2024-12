Thibau Nys showt nieuw tenue van Lidl-Trek voor volgend seizoen, Cofidis kiest voor gele mouwen

In het veld mag Thibau Nys met de Europese sterrentrui rondrijden, maar op de weg koerst hij in het gewone shirt van Lidl-Trek. Nys diende als model bij de voorstelling van het nieuwe shirt, samen met Shirin van Anrooij. Het tenue is gelijkaardig aan dat van vorig seizoen, al zit er nu meer rood in.