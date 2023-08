Geen Girmay-gekte in Glasgow: Eritreeër geeft forfait voor WK na val in San Sebastian

Girmay viel zaterdag zwaar in de Clasica San Sebastián. De 23-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty ging met een snelheid van meer dan 60 kilometer per uur tegen de grond en liep daarbij verschillende kneuzingen en pijn aan de heup op.

De vicewereldkampioen bij de beloften op het WK in Leuven in 2021 moet zo forfait geven voor het WK in Glasgow. "Ik ben uiteraard zeer teleurgesteld, want dit WK had ik sinds vorige winter als één van mijn hoofddoelen van het seizoen aangeduid."

"Ik had een goed gevoel na de Tour de France, maar mijn val in San Sebastian bezorgde me te veel pijn om aan het WK te kunnen deelnemen. Mijn prioriteit is nu mijn herstel en de voorbereiding op het laatste deel van het seizoen, met onder meer de Grand Prix de Plouay en de Canadese klassiekers.”