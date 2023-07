Uruguayaans recordinternational Godin (37) heeft laatste bal getrapt: "Genieten van andere dingen"

Godin houdt het bewust voor bekeken. "Ik wilde dit besluit op deze manier nemen, terwijl ik nog fit ben." "Ik heb nu andere prioriteiten. Mijn familie is in Uruguay en ik ben onlangs vader geworden. Ik wil rust nemen en van andere dingen genieten", vertelde Godin aan Argentijnse media. Godin kwam sinds juni 2022 uit voor Velez, waar hij zich na een korte en mislukte passage bij de Braziliaanse club Atlético Mineiro wou voorbereiden op het WK van eind vorig jaar in Qatar. Dat lukte en Godin droeg er nog 2 keer het nationale shirt van La Celeste, waar hij met 161 caps recordinternational is. 82 keer droeg hij de Uruguayaanse aanvoerdersband. Zijn eerste interland speelde hij in oktober 2005.

Succesvol bij Atletico Madrid (met Courtois)

Dat was nog in het prille begin van zijn carrière, toen hij in eigen land voor teams als CA Cerro en Nacional uitkwam. In de zomer van 2007 werd hij door Villarreal naar Europa gehaald.



Drie jaar later volgde de droomtransfer naar Atletico Madrid, waar hij de hoogdagen van zijn carrière beleefde en 9 jaar sterkhouder en later ook aanvoerder was, van 2011 tot 2013 met Thibaut Courtois achter zich.



Nadien waren er nog passages bij Inter en Cagliari, vooraleer El Faraon begin 2022 terugkeerde naar Zuid-Amerika.



Op zijn palmares staan 3 Europese Supercups (2010, 2012 en 2018) en 2 Europa Leagues (2010 en 2018) met Atletico, waarmee hij ook 1 keer de Copa del Rey (2013), de Spaanse landstitel (2014) en de Spaanse Supercup (2014) won.



Met Uruguay won hij in 2011 de Copa America. Met La Celeste nam hij deel aan 4 WK's: 2010 in Zuid-Afrika, 2014 in Brazilië, 2018 in Rusland en als afsluiter het winter-WK in Qatar.