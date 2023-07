Waarom Demi Vollering dit jaar wél de Tour wint: "Mentaal sterker en getraind zoals een prof dat moet doen"

"Vollering zal gebeten geweest zijn door alle kritiek. En we kunnen ook niet ontkennen dat SD Worx er gisteren in de finale nog met z'n drieën zat: Reusser, Kopecky en Vollering."

"Haar voorsprong is voldoende en deze tijdrit ligt haar", weet Ine Beyen. "Ze heeft hard op dit onderdeel gewerkt en haar positie op de fiets is bijgesteld. Normaal kennen we dus de eindwinnares."

Wat Parijs is voor de mannen, is Pau straks voor de vrouwen. Demi Vollering moet nog een tijdrit van ruim 22 kilometer afhaspelen en dan mag ze de gele trui in haar prijzenkast hangen.

"Vroeger was het nog vaak à l'aise"

Demi Vollering was al een winnares, maar is in 2023 een veelvraat geworden. "Mentaal is ze veel sterker geworden", schat onze analiste in.

"Ze heeft het zelf onlangs nog gezegd in een interview: pas afgelopen winter heeft ze voor het eerst keihard getraind zoals een prof dat moet doen. Voordien was het vaak nog à l'aise. Nu heeft ze het nog iets professioneler aangepakt en dat loont."

Concurrente Annemiek van Vleuten werd op minuten gereden. "Zij is beter geworden en Van Vleuten niet. Het is niet enkel Vollering die er plots bovenuit steekt, het is een combinatie."

"Demi heeft al een ongelofelijk sterk seizoen gereden en iedereen verwachtte dit. Het is extra mooi als je het als grote favoriete realiseert. Ze is een zeer terechte winnares."