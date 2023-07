Sporza Tour zoekt, maar vindt geen superlatieven meer: "Dank je wel, Lotte Kopecky"

Dit had ze voordien nooit gekund. We zien op dit moment de beste Lotte Kopecky ooit en dat na 7 koersdagen.

Dé verrassing van de Tour

"Even zuur als dat ze twee ritoverwinningen links heeft moeten laten liggen, omdat de ploeg er niet in geloofde", volgde het antwoord.

Waarin ze bovendien bijna telkens meestreed om de ritoverwinning. Het missen van die zeges kunnen mogelijk nog een invloed hebben op haar podiumkansen: "Hoe zuur is het als je ziet dat het wellicht een secondespel zal worden in de strijd om het podium en je niet alle bonificatieseconden hebt kunnen behalen?"

Het commentaarsduo bleef verbaasd kijken naar de Belgische kampioene die met de allergrootsten de Tourmalet bedwong: "Op geen enkel moment maakte ze aanstalten om te lossen. Enkel toen ook Moolman en Labous moesten lossen, moest ze ook laten gaan." "Ik denk dat ze zichzelf ook heeft verrast vandaag. Dit had ze voordien nooit gekund. We zien op dit moment de beste Lotte Kopecky ooit en dat na 7 koersdagen."

Nieuwe perspectieven?

Opent dit perspectieven? Of mogen we ons niet blindstaren op een unieke prestatie? Ine Beyen: "Anna van der Breggen zei altijd over Kopecky dat ze eigenlijk een ronderenster is en voor een klassement zou kunnen gaan."



"Nog veel meer dan dat ze vroeger sprintster was. Ze heeft een bijzonder grote motor en dan is er heel veel mogelijk."