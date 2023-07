Wout van Aert: "Je kunt niet veel meer rechttrekken voor het WK en mijn conditie is heel goed"

Wout van Aert kreeg de zege in Herentals niet cadeau. Hij klopte Jasper Philipsen na een millimetersprint. "Ik was niet helemaal zeker, ook omdat het donker was", vertelde hij na de podiumceremonie.

Van Aert "koerste" voor het eerst sinds zijn opgave in de Tour de France. Die verliet hij vorige week woensdagavond om bij de geboorte van zijn tweede spruit te zijn.

"Mijn benen mogen nog iets beter zijn, maar ik ben al tevreden. Of ik de voorbije dagen alles heb kunnen doen wat ik wilde? Ik ben goed uit de Tour gekomen", stelt een van de Belgische leiders in Glasgow.

"Ik heb deze week goed getraind en dat ben ik ook de komende weken nog van plan. En volgende week zal ik uitrusten en toeleven naar het WK."

Zit hij op schema? "Dat is voor iedereen hetzelfde. Wie uit de Tour komt, moet gefocust blijven en frisheid opdoen."

"Je kunt in deze weken niet veel meer rechttrekken. De conditie is wat ze is en die is heel goed."