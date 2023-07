UEFA laat Barcelona nog niet helemaal los, maar zet wel het licht op groen voor Champions League

FC Barcelona werd vorig jaar kampioen in Spanje, maar de route naar het hoogste Europese platform bevatte nog enkele hindernissen.

Enkele maanden geleden lekte uit dat Barcelona tussen 2001 en 2018 meer dan 7 miljoen euro betaald zou hebben aan het bedrijf van José Maria Enriquez, de voormalige vicevoorzitter van het Spaanse scheidsrechtersorgaan.

In Spanje werd Barcelona beschuldigd van corruptie, frauduleus management en vervalsing van officiële documenten.

Ook de UEFA mengde zich in het onderzoek, maar er zijn geen bewijzen opgedoken van matchvervalsing.

Barcelona is nu "voorlopig toegelaten" in de Champions League, geeft de UEFA aan. Maar het onderzoek is nog niet van de baan en in de toekomst kan "een uitsluiting" nog ingeroepen worden.

De Spaanse kampioen heeft de fraude altijd ontkend en beweert dat het bedrag werd overgemaakt voor technische rapporten over de refs, die niet dienden om wedstrijden te beïnvloeden.

Op 31 augustus wordt geloot voor de groepsfase.