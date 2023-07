Wie is Ashleigh Moolman? Zuid-Afrikaanse weldoenster wier leven ooit aan een zijden draad hing

De professionele carrière van Moolman begon bij Lotto-Belisol, ze kwam daar in de ploeg terecht bij Marijn de Vries. "In 2013 haalde Moolman de eerste podiumplaats in de World Tour voor Zuid-Afrika ooit. Dat was een heel speciaal moment", vertelt de Nederlandse ex-renster.

Meisjes vertrouwen geven via de fiets

Moolman besloot vorig seizoen te stoppen, maar tekende alsnog een contract bij de vrouwenploeg van Patrick Lefevere. Ondertussen verlengde ze zelfs voor een extra jaar.



Waarom? "Ik ben echt gelukkig bij de ploeg, het is een geweldige omgeving voor mij. Het team vertegenwoordigt de waarden die ik heb en de persoon die ik ben. Als je gelukkig bent, geeft dat motivatie om door te gaan."



Inspiratie om te blijven koersen vond ze ook bij een project dat ze oprichtte in een township in Zuid-Afrika: "Ik heb altijd een doel nodig bij wat ik doe, het is belangrijk dat ik een verschil kan maken."



Geen loze woorden, want samen met haar stichting Rocacorba Collective startte ze een lokaal project op in Khayelitsha, genaamd Culture Cycles.

"We willen meisjes integreren in de maatschappij door de fiets. We haalden geld op, zodat iedereen een fiets had en kon deelnemen aan een groot evenement in Zuid-Afrika, de Cape Town Cycle Tour. Er zijn nu 30 meisjes en elke week komen er nog bij."



En het harde werk loont: "We zien echt dat fietsen ervoor zorgt dat de meisjes extra vertrouwen krijgen en dat ze wegblijven van de problemen van de straten. Zo zijn er minder tienerzwangerschappen en drinken ze minder alcohol."