Vive le Vélo zamelt recordbedrag van bijna 440.000 euro in voor Kom op tegen Kanker

Drie weken lang kroop Vive le Vélo in het spoor van de Ronde van Frankrijk. Traditiegetrouw konden de kijkers van het programma dit jaar weer sms'jes sturen voor het goede doel. Wie een sms'je stuurde naar 4342, schonk 1 euro aan Kom op tegen Kanker, maar maakte ook kans op een mooie prijs. Zo viel er elke dag een truitje te winnen van een renner die de koers had gekleurd en er was ook een speciale "Poulidor-fiets". Op die fiets werkte Mathieu Van der Poel de negende Tourrit af, ter ere van zijn overleden grootvader Raymond Poulidor, de eeuwige tweede in de Tour.

KOTK-directeur: "Dankbaar voor alle geschonken items en sms'jes"

David Vansteenbrugge is een meer dan tevreden algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. "We zijn zo dankbaar voor alle geschonken items en de tienduizenden sms'jes die dit mogelijk maakten."



"Met dit monumentale bedrag kunnen we levensreddend onderzoek financieren. Het vreselijke verlies van een icoon zondag, Martin Thanghe, toont nogmaals aan dat we onverbiddelijk moeten doorzetten in het werken aan een wereld waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker."



Presentator Karl Vannieuwkerke werd in 2014 zelf getroffen door kanker: "Het was een no-brainer om vanaf 2015 van KOTK het goede doel van Vive le Vélo te maken. Fondsenwerving om aan onderzoek te doen is cruciaal."



Vannieuwkerke mocht de mooie cheque overhandigen aan Vansteenbrugge. "Dat we ooit dit bedrag zouden kunnen schenken, hadden we nooit durven te dromen. Bedankt, wielerminnend Vlaanderen. Jullie hart is groot!"