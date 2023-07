Vive le Vélo zamelt 225.798 euro in voor Kom op tegen Kanker met "Merci Poupou"-actie

De 9e etappe van de Ronde van Frankrijk, naar de Puy de Dôme, stond helemaal in het teken van de betreurde Raymond Poulidor. Om zijn grootvader te eren reed Mathieu van der Poel die etappe op een speciale fiets, met daarop allerlei verwijzingen naar Poupou.



Vive le Vélo mocht die fiets nadien voor het goede doel "veilen". Wie 1 sms'je naar 4342 stuurde met de tekst "Merci Poupou" gaf niet alleen 1 euro (integraal) aan Kom op tegen Kanker, maar maakte ook kans om de bewuste fiets te winnen.



Presentator Karl Vannieuwkerke mocht op de slotdag één persoon gelukkig maken. Frieda Feijaerts werd uit de 225.798 inzendingen getrokken. "Amai, ik ben heel erg gelukkig", reageerde ze bijna ontdaan. "We zullen hier een tombola moeten organiseren in de familie om te zien wie de fiets krijgt."

Maar de echte winnaar is natuurlijk Kom op tegen Kanker, dat dankzij de actie 225.798 euro mag ontvangen. Wat is er symbolischer op de dag van het overlijden van Martine Tanghe, zelf een slachtoffer van de ziekte.