Vriendin van Jasper Philipsen over bewogen Tour de France: "Hij heeft doodsbedreigingen gekregen"

Voor het tweede jaar op een rij wint een Belg de groene trui in de Tour de France. Jasper Philipsen blies in de sprint geregeld iedereen weg, al was het toch een Tour met gemengde gevoelens. Sammy Neyrinck bezocht zijn vriendin Melanie Peetermans: "Door de kritiek kon hij niet voluit genieten van de overwinningen."

Voor de gelegenheid in een groen kleedje: Melanie Peetermans ondersteunde gisteren haar vriend Jasper Philipsen op de Champs-Élysées. Philipsen moest vorig jaar nog Wout van Aert voor zich dulden in het puntenklassement, maar won de groene trui dit jaar met overmacht. De 25-jarige spurter van Alpecin-Deceuninck veroverde deze Tour maar liefst 4 ritten, al kwam hij ook regelmatig in opspraak. Het gedrag van Philipsen op de fiets werd niet door iedereen gesmaakt, zijn vriendin springt voor hem in de bres. "Jasper is een persoon met een heel groot hart. Iedereen die Jasper kent weet dat hij een rustige, lieve jongen is. Mijn vriendinnen zeggen soms zelfs dat hij de vrouw in de relatie is, zo lief is hij." "Ik kan niet anders dan positief over hem zijn. Wat ze schrijven, bijvoorbeeld dat hij arrogant is, klopt absoluut niet", aldus Peetermans.

Mijn vrienden zeggen dat Jasper de vrouw in de relatie is, zo lief is hij. Melanie Peetermans, vriendin van Jasper Philipsen

De manier waarop Philipsen won, werd regelmatig gecontesteerd doorheen de Tour. Peetermans betreurt dit: "Het is heel jammer dat mensen zoveel kritiek op hem uiten. Dit moet voor hem heel zwaar zijn geweest." "De berichten die Jasper gekregen heeft, zijn echt niet mooi. Veel mensen onderschatten de mentale invloed hiervan. Via sociale media heeft hij verschillende doodsbedreigingen gekregen, dan vraag ik me af waarom. Je kent hem niet eens." "Mensen vormen een oordeel over hem op basis van een fragment van 10 seconden op televisie. Ze vergeten dat de renners tijdens het sprinten snel beslissingen moeten maken. Achteraf zie je alles vertraagd en kan je zeggen wat anders moest. Voor de sprinter zelf is het echter geen videospel."

Mensen vormen een oordeel op basis van een fragment van 10 seconden op televisie. Melanie Peetermans, vriendin van Jasper Philipsen

De negatieve commentaren wegen dan ook op de sprinter. "Omdat er elke keer een negatieve blik op geworpen wordt, merk ik dat hij niet ten volle kan genieten van zijn prestaties. Dit doet mij echt pijn." "Er was een etappe die hij won, waar hij direct na de aankomst zei: "Oh nee, ze hebben weer iets geschreven over mij." Dat je daaraan denkt op het moment dat je een rit wint in de Tour de France is heel erg. Ik hoop dat de storm snel gaat liggen en dat mensen inzien wat een goede persoon Jasper is." Philipsen legt volgens Peetermans de lat erg hoog. "Vorig jaar vroeg ik hem zijn seizoen een cijfer te geven, toen zei hij 7/10. Dan wil ik hem door elkaar schudden en laten beseffen wat hij allemaal presteert op zijn jonge leeftijd. Hopelijk kan hij zichzelf voor deze Tour wel iets hoger geven." Het houdt voor Philipsen ook niet op bij enkel sprinten in de Tour: "Jasper wil nog doorgroeien in de klassiekers. Dit jaar heeft hij voor mij bewezen dat hij dat kan, maar hij zal pas tevreden zijn als er eentje op zijn erelijst staat."



Ik hoop dat de storm snel gaat liggen en dat mensen inzien wat een goede persoon Jasper is. Melanie Peetermans, vriendin van Jasper Philipsen