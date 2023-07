Jonge Red Flames sluiten EK U19 af zonder zege: "Maar we moeten niet onderdoen voor de toplanden"

Twee nederlagen tegen toplanden als Duitsland en Nederland en een spectaculair gelijkspel tegen Oostenrijk: dat is de balans van de Belgische U19 op het EK voetbal.

"Ik kijk positief terug op onze laatste match tegen Oostenrijk", zegt aanvoerster Marie Detruyer. "We maken zelf 3 mooie goals, maar geven ook 3 cadeautjes weg. Dat gebeurde jammer genoeg te vaak dit toernooi. Zonder die cadeautjes konden we ook makkelijk winnen."



De Flames slikten alle tegengoals na slecht uitverdedigen, zuur? "We wilden tonen dat we konden voetballen, maar op een EK krijg je de rekening gepresenteerd als je zo uitverdedigt. Het is heel zuur voor heel de ploeg, maar het toernooi is gedaan. Het helpt niet om ermee in onze hoofden te blijven zitten."



"We waren niet de mindere van Oostenrijk. We hebben ook heel wat kansen gecreëerd. Dat nemen we mee als jonge groep. Ook tegen Duitsland waren we misschien de betere ploeg. Tegen Nederland waren we misschien wat onder de indruk van de omstandigheden. We hadden wat stress, waardoor we ook minder kansen kregen."



"De resultaten waren minder, maar ons voetbal was steeds positief. Ook voor volle stadions spelen, was een unieke ervaring voor iedereen. We moeten onthouden dat we beter kunnen presteren dan we denken. We moeten niet onderdoen voor de toplanden. Het geloof mag er best zijn. Zeker omdat onze groep voor elkaar door het vuur gaat."



"De steun van het publiek deed ons enorm deugd. Ik was verrast dat de fans achter ons bleven staan, ook al verloren we van Duitsland en Nederland. Ook na Oostenrijk kregen we een applaus voor het spel dat we brachten."