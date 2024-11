Belgische beloften balen na "frustrerende avond", maar geven hoop niet op: "Gretig om ons toch te tonen"

za 16 november 2024 08:48

Hoop doet leven, zeker? Na de frustrerende 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Tsjechië lijkt de kwalificatie voor het EK plots onbegonnen werk voor de Belgische beloften. Er werd gevloekt en gefoeterd na de nederlaag, maar de kopjes weigerden helemaal naar beneden te hangen. "Moeilijk gaat ook, hé", klonk het.

Gedesillusioneerd stonden ze na de wedstrijd in een kringetje.

Wat een goede uitgangspositie moest worden, is vanavond veranderd in een "mission impossible" voor de Belgische beloften. In de heenwedstrijd van het EK-barrageduel tegen Tsjechië verloren de mannen van Gill Swerts met 0-2.

Die goal was niet zomaar Senne zijn fout, zoiets kan gebeuren. Mathias Delorge

Hoewel de jonge Duivels dominant aan de wedstrijd begonnen, kreeg het op een heel knullige manier een tegendoelpunt te verwerken voor de rust.

Doelman Senne Lammens kreeg een terugspeelbal niet goed weggewerkt en zag zijn uittrap via het been van een Tsjechische aanvaller weer in zijn doel belanden. "Die goal was niet zomaar Senne zijn fout, zoiets kan gebeuren", nam zijn ploegmakker Mathias Delorge hem na de wedstrijd in bescherming. Ook bondscoach Gill Swerts hield zijn hand boven het hoofd van de Antwerpse goalie. "Hoe het met hem is? Ik heb nog niet de tijd gehad om een-op-een met hem te spreken, maar ik neem hem later sowieso even apart", klonk het met een bemoedigende toon.

"0-2 is geen goede weerspiegeling van de wedstrijd"

Maar goed, daarna kregen de Belgen, die botsten op een mature Tsjechische ploeg, zelf de kansen om het foutje van hun doelman recht te trekken, maar onder meer een afgekeurd buitenspeldoelpunt - niet met het blote oog te zien - typeerde de ongelukkige avond van de jonge Duivels. "We hadden veel balbezit en ook enkele kansen, maar we konden die goal maar niet maken", deed Delorge zijn verhaal. "Tijdens de rust hebben we nog tegen onszelf gezegd dat we het hoofd niet mochten laten hangen, want als je dat doet, dan hoef je niet meer naar buiten te komen. Ik heb zelfs geen idee hoe de 0-2 tot stand kwam." Opnieuw ongelukkig: op een van de laatste hoekschoppen viel de bal na een flipperkastmoment voor een Tsjechische voet. Het harde verdict: 0-2. "Het resultaat is geen goede weerspiegeling van de wedstrijd", vertelde ook een teleurgestelde Lucas Stassin. "We hebben veel kansen gecreëerd, meer dan zij, maar we moesten efficiënter zijn voor doel. Uiteindelijk zijn het twee kleine foutjes die ons twee tegengoals opleveren."

D-day dinsdag

En zo staat de Belgische beloften dinsdag al een aartsmoeilijke opdracht te wachten. In het hol van de leeuw moet het een 0-2-achterstand ophalen tegen de stugge en volwassen voetballende Tsjechen. Een verloren zaak? "In voetbal kan alles. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar moeilijk gaat ook", vertelde Delorge strijdvaardig. "Als we naar daar trekken met het idee dat het niet zal lukken, dan kunnen we beter thuis blijven. We hebben genoeg kwaliteit in de groep, de wil om door te stoten is er ook en door de wijzigingen zijn er veel jongens die gretig zijn en zich willen tonen", besloot de middenvelder van KAA Gent. Ook Stassin laat de hoop nog leven: "Voor dinsdag hoeven we niet te veel te veranderen, gewoon wat harder werken en iets meer geconcentreerd zijn. Dan kan alles nog."