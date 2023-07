Einde EK in eigen land: spektakelkwartier met 5 goals levert jonge Flames maar draw op tegen Oostenrijk

De jonge Red Flames hebben hun laatste groepswedstrijd op spectaculaire wijze afgesloten. In een doldwaas kwartier in de tweede helft vielen 5 goals, helaas voor de Belgen niet allemaal in hun voordeel. De Oostenrijkers hielden gelijke tred in de doelpuntenkermis. Het 3-3-gelijkspel betekent de laatste plaats in de groep en de logische uitschakeling op het EK.