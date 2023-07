België verliest ook 2e duel op EK U19 vrouwen tegen efficiënt Duitsland

clock 19:21 19 uur 21. Einde: 0-2. België is er niet in geslaagd om het tij nog te keren in de tweede helft. België begon goed aan de tweede helft, maar na 5 minuten verdubbelde Duitsland de score: Alber schoot na een kort genomen corner de bal over doelvrouw Covent. Een efficiënt Duitsland greep zijn momenten, België was niet bij machte om te scoren. Het toonde veel goede wil, maar Duitsland hield de Belgen goed weg uit de zestien. Gevolg: 0 op 6. Mathematisch kan het nog, maar de kwalificatie voor de volgende ronde (de halve finales) is erg ver weg. Oostenrijk moet nu straks Nederland kloppen, België moet van Oostenrijk winnen met veel goals en Duitsland moet ook Nederland verslaan. Maandag speelt België zijn laatste groepsmatch tegen Oostenrijk. . Einde: 0-2 België is er niet in geslaagd om het tij nog te keren in de tweede helft. België begon goed aan de tweede helft, maar na 5 minuten verdubbelde Duitsland de score: Alber schoot na een kort genomen corner de bal over doelvrouw Covent.



Een efficiënt Duitsland greep zijn momenten, België was niet bij machte om te scoren. Het toonde veel goede wil, maar Duitsland hield de Belgen goed weg uit de zestien.



Gevolg: 0 op 6. Mathematisch kan het nog, maar de kwalificatie voor de volgende ronde (de halve finales) is erg ver weg. Oostenrijk moet nu straks Nederland kloppen, België moet van Oostenrijk winnen met veel goals en Duitsland moet ook Nederland verslaan.



Maandag speelt België zijn laatste groepsmatch tegen Oostenrijk.

clock 18:45 18 uur 45. Mara Alber maakt er 0-2 van met afstandsschot . Mara Alber maakt er 0-2 van met afstandsschot

clock 18:42 18 uur 42. Duitsland verdubbelt. Het wordt nu heel moeilijk voor België om nog punten te pakken. De tweede helft was opnieuw evenwichtig begonnen, maar na een kort genomen hoekschop schoot Alber vanaf de hoek van de zestien de bal tegen het net. Covent raakte de bal, maar niet voldoende om die uit haar doelvlak te houden.

clock 18:17 18 uur 17. Rust: 0-1. België gaat met een achterstand rusten tegen Duitsland. De "bezoekers" begonnen furieus, maar konden mistasten van doelvrouw Covent niet uitbuiten.



Na 5 minuten viel de Duitse drang naar voren weg, na 20 minuten was de match volledig in evenwicht en in het laatste kwartier was het België dat drukte. Zonder veel gevaar evenwel.



Boutiebi kon net niet bij een goede voorzet van Detruyer. Na enkele corners voor België volgde een snelle tegenstoot van Duitsland. Platner bediende Kett, die verdediger en doelvrouw verschalkte met een overhoekse bal. Eigenlijk tegen de gang van het spel in op dat moment.



Meteen na de goal kreeg Jacobs een vrije schietkans, maar ze kon niet goed genoeg richten.



België moet absoluut punten pakken, wil het na de 0-3-nederlaag in de openingsmatch tegen Nederland blijven dromen van kwalificatie voor de volgende ronde.

clock 18:10 18 uur 10. Franziska Kett zet haar ploeg fraai op een 0-1-voorsprong. Franziska Kett zet haar ploeg fraai op een 0-1-voorsprong

clock 18:06 18 uur 06. Duitsland opent score. Net op een moment dat België op de helft van Duitsland kampeert, prikt Duitsland gevat tegen. Op een zeldzame uitbraak houdt Franziska Kett het hoofd koel en vloert Covent.



Bij een bal door het midden loopt Kett goed diep. Bosteels houdt haar nog even op, maar Kett kan toch overhoeks voorbij de Belgische doelvrouw binnenschieten.



clock 17:30 17 uur 30. LIVESTREAM loopt. De aftrap is gegeven. België moet punten pakken om nog kans te maken op de volgende ronde. . LIVESTREAM loopt De aftrap is gegeven. België moet punten pakken om nog kans te maken op de volgende ronde.

clock 16:59 16 uur 59. 2 wissels bij België. Na de 0-3-nederlaag tegen Nederland op de openingsmatch voert coach Xavier Donnay 2 wissels door bij België. François staat haar plaats af aan Lievens, De Meester aan Helsen.



Het gevolg van die wijzigingen is dat Ampoorter wat hoger schuift op het veld: van middenveld naar aanval.



Bij Duitsland komt dezelfde 11 aan de aftrap als in hun openingsmatch tegen Oostenrijk, die op 6-0 eindigde.

clock 15:07 15 uur 07. Livestream. Op deze pagina kunt u de partij integraal bekijken op onze livestream. Zodra de Nationale Defilé op onze nationale feestdag afgelopen is op Canvas, om 17.45 uur, is de partij ook op die tv-zender live te bekijken. Commentator met dienst is Floris Geerts. . Livestream Op deze pagina kunt u de partij integraal bekijken op onze livestream. Zodra de Nationale Defilé op onze nationale feestdag afgelopen is op Canvas, om 17.45 uur, is de partij ook op die tv-zender live te bekijken. Commentator met dienst is Floris Geerts.