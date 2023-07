Dirk De Wolf: "We kunnen een huis bouwen op Lotte Kopecky richting het WK"

"Vorig jaar was haar Tour iets minder, iets wat ze zelf ook al aangaf. Ze was uit op revanche. Dat is bij dezen meer dan geslaagd."

"Ik had niet verwacht dat ze meteen zou toeslaan in de eerste rit en zowel geel als groen en de bolletjestrui zou pakken."

"Ik zag haar heel gemakkelijk vooraan zitten op de slotklim. Vanaf het moment dat ze een gaatje van 200 meter had, volgde er schitterend afstoppingswerk van Demi Vollering. Dat was fantastisch ploegwerk."

Dirk De Wolf was zaterdagavond nog te gast in Vive Le Velo, maar zondag was hij gelukkig net op tijd thuis om de zege van Lotte Kopecky mee te pikken.

Met deze zege toont Kopecky alvast dat ze in topvorm verkeert. Iets wat hoop geeft voor het aankomende WK in Glasgow. De wegrit is op zondag 13 augustus.

"Dit is veelbelovend. Hoeveel vrijheid zou ze krijgen? Dat was de vraag. Wel, ze dwingt het gewoon zelf af. Als ze alleen gaat en er zit niemand zoals Annemiek van Vleuten op je wiel, dan mag je alleen rijden."

"Maandag kan ze deze gele trui verdedigen en in het hooggebergte kan ze het laten lopen. Later in deze Tour kan ze dan nog voor een rit gaan of kan ze de sprint aantrekken voor Wiebes in de vlakke etappes."

"Ze kan de volgende dagen in elk geval verder toewerken naar de doelen waar ze voor leeft. We kunnen een huis bouwen op Lotte richting het WK."