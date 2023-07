Jarige Dries Devenyns: "30 of 40, de vermoeidheid stapelt zich sowieso op in de Tour"

Sinds vandaag staat er een 4 voor de deur van Dries Devenyns. "Of ik dat voel? Moeilijke vraag. In de Tour stapelt vermoeidheid zich sowieso op, of je nu 30 of 40 bent", antwoordt het feestvarken.

Staat hij vandaag nog wat meer stil bij zijn carrière? "Het is een mooi verhaal geweest. Ik heb voor veel kopmannen mogen werken die veel gewonnen hebben."

"Maar het is nog niet gedaan, hé. We zitten weer op de rails voor een paar mooie zeges."

Devenyns was de laatste jaren de rechterhand van Julian Alaphilippe. "Al die jaren lid zijn van The Wolfpack: die rollercoaster was een fantastisch verhaal."