Wout van Aert en Sarah De Bie verwelkomen zoontje Jerome: "Plus d'amour"

Wout van Aert had vóór de Tour al aangekondigd dat hij de wedstrijd zou verlaten, mocht zijn vrouw op het punt staan te bevallen.



Gisteren stapte Van Aert ook effectief uit de Tour, op enkele dagen van het einde in Parijs. Dat was net op tijd, want diezelfde dag werd Jerome geboren.



Jerome is het broertje van Georges, die 2 jaar geleden werd geboren. "Plus d'amour" ofwel "Nog meer liefde" schrijft moeder Sarah De Bie bij de post op Instagram.