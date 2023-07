Vingegaard op de bank bij Neyrinck: "Duel met Pogacar zal binnen 10 jaar nog herinnerd worden"

"Ik koers liever aanvallend, maar om de Tour te winnen moet je ook defensief kunnen rijden."

Jonas Vingegaard laat zich niet gek maken. De Deen werd links en rechts soms een te behouden aanpak verweten, maar snoerde de criticasters dinsdag de mond met een wonderchrono.



Maakt het voor Vingegaard dan uit hoe hij de Tour zou winnen? "Binnen tien jaar zullen de mensen zich deze Tour herinneren als een van de grootste duels tussen Pogacar en mezelf. De manier waarop zál dus herinnerd worden, net zoals de rit naar de Col du Granon vorig jaar."



"Natuurlijk zou ik teleurgesteld zijn als ik niet win, maar ik ben niet bang om te verliezen. Als iemand anders sterker is, dan is dat zo. Mijn vrouw heeft me geleerd dat de wereld niet stopt met draaien als ik zou verliezen."



"Of ik soms aan mezelf twijfel? Na een zware etappe vraag je jezelf wel eens af of je goede benen had. Maar als je hard begint te fietsen, vergeet je dat."