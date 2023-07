BEKIJK: Rennersvakbond waarschuwt voor linke afdaling Col de la Loze, ASO grijpt in met stootkussens

Bekijk de verkenning van de slotkilometers van Serge Pauwels

Vorige zaterdag waren er geen calamiteiten in de afdaling van de Joux Plane richting Morzine. Die afzink werd bestempeld als was het "een risicomatch" in het voetbal.

Adam Hansen, ex-renner en voorzitter van de rennersvakbond CPA, dwong bij ASO bijkomende veiligheidsmaatregelen af en deelde vooraf met zijn voormalige collega's ook een video van zijn verkenning.

De finale van zaterdag verliep vlekkeloos (althans bergaf, bergop was het een ander paar mouwen), maar ook de etappe van vandaag kreeg zeker na het overlijden van Gino Mäder een rood vlagje.

Hansen ging opnieuw een kijkje nemen en publiceerde de beelden van zijn eigen verkenning.

Het asfalt is perfect, zo stelde de Australiër vast. "Maar het is een technische afdaling, veel meer dan de afdaling naar Morzine. Het wegdek is smal."

De CPA-voorzitter klopte afgelopen weekend aan bij ASO voor bijkomende maatregelen in de bochten en de organisator gehoorzaamde.

Op beelden van France 2 is te zien dat er stootkussens geplaatst zijn bij risicovolle bochten.