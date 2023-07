BEKIJK de samenvatting en sleutelfases van de koninginnenrit: Pogacar breekt, auto hindert Vingegaard

Na de demonstratie van Jonas Vingegaard in de tijdrit was het uitkijken naar het antwoord van Tadej Pogacar in de koninginnenrit van deze Tour. Maar het werd een anticlimax. Pogacar moest al vroeg lossen op de Col de la Loze en mag definitief een kruis maken over geel in Parijs. Felix Gall boekte de mooiste zege van zijn carrière. Bekijk hier de sleutelfases van de etappe.