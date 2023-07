"Tadej Pogacar volgend jaar niet meer in Vlaanderen? Ze moeten alle puntjes op de i zetten"

Renaat: "Jonas Vingegaard zei in zijn interview dat de buit nog niet binnen is. Maar de Tour is toch gereden, José?"

José: "Ja. Men praat over Parijs en hij doelt op valpartijen en veiligheid inbouwen, maar als hij sprak over hoe Tadej Pogacar nog iets zou proberen... Neen, de Tour is binnen."

"Het zal niet komen van de Pogacar die we vandaag gezien hebben. Hij zei aan de voet van de Col de la Loze dat het over and out was. Er was geen excuus van de pols of een ander verhaal. Dat soort mirakels zie ik dus niet meer gebeuren."

Renaat: "Is de logica gerespecteerd als je de voorbereiding bekijkt? Die van Vingegaard was nagenoeg vlekkeloos, die van Pogacar allesbehalve."

José: "Ja, maar toch waren we met z'n allen mee in het verhaal van de rust die hem gegund was na die val. Toen je de eerste twee weken zag, dacht je ook: het is en blijft Pogacar."

"Maar de tijdrit gisteren zagen we niet aankomen en vandaag was er een absolute afgang. Al was het ook gewoon een hele goeie Vingegaard die een supersterk team had."