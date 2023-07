Renaat en José zien "heel goede Pogacar", maar ook "super Vingegaard": "Pogacar moet zich vasthouden aan een strohalm"

Van amper 10 seconden voorsprong naar een ruime marge van 1'48". Met een fenomenale tijdrit heeft Jonas Vingegaard resoluut de macht gegrepen in de Tour. Renaat Schotte en José De Cauwer keken met verbazing toe. "Niemand had deze uppercut zien aankomen."

Hoe straf is de prestatie van Vingegaard? José: "Ik heb veel mensen gehoord over de tijdrit en dan ging het altijd over een secondenspel. Ik heb deze uppercut niet zien aankomen en ik denk niemand in de Tour. Dit is ongezien, supermooi, fantastisch." Renaat: "Moeten we een rijtje kampioenen bovenhalen? Hinault, Anquetil, Indurain. Zitten we plots naar zoiets te kijken?" José: "Ja. We zijn twee weken ver en hebben altijd een gelijkopgaande strijd gezien. Voor de Tour werd gezegd dat Vingegaard beter voorbereid was dan Pogacar door zijn polsblessure. Maar dat zou Pogacar in de laatste week goed uitkomen, want hij zou frisser zijn en meer reserves hebben." "Vingegaard was al lang bezig en had de Dauphiné gereden. Allemaal redenen waardoor we dit helemaal niet verwacht hadden."

Ik heb deze uppercut niet zien aankomen. José De Cauwer

Is Pogacar tegengevallen?

José: "Het was een hele goede, maar geen super Pogacar. Het was wel een absoluut super Vingegaard."



Renaat: "Er zal ook wel wat inkt vloeien over de fietswissel van Pogacar. Tactisch de beste beslissing of hadden ze bij UAE hun fietswisselplan moeten aanpassen, gezien de tussentijden?



José: "Ze hadden het gewoon niet moeten doen. Ze hebben het eens op een geweldige manier gedaan richting La Planche des Belles Filles (toen Pogacar Roglic uit het geel reed in 2020, red.), dat was een ander verhaal."



"Ik heb het vandaag niemand met succes zien doen. Pogacar liep op een lichtere fiets en in een betere klimpositie ook geen tijd meer uit. Hij is op dezelfde manier tijd blijven verliezen."



"Er was bij Vingegaard ook meer gebetenheid, meer grinta, hij was agressiever. De manier waarop hij door de bochten ging, hij ging echt tekeer. Dat zag ik na die fietswissel ook niet bij Pogacar."

Er was bij Vingegaard meer gebetenheid, meer grinta. Hij ging echt tekeer. Dat zag je niet bij Pogacar. José De Cauwer

Is de Tour gereden? José: "We hopen dat de Tour nog niet gedaan is." Renaat: "Stel dat we een ander verloop hadden gekregen en we waren tot dezelfde situatie gekomen, met de koninginnenrit van morgen voor de boeg. Dan zeg je: alles kan nog. Maar gezien vandaag..." José: "Gezien ook de twee dagen voor de rustdag. Pogacar heeft Vingegaard toen een paar keer kunnen lossen voor 10 seconden en wat bonificaties. Dan kom je dichter en hou je je vast aan een strohalm. " "Nu houden we ons weer vast aan een strohalm. Ook binnen de ploeg van Pogacar zullen ze zich nu vasthouden aan een strohalm. Aan een alles- of-nietspoging. Maar ik zie de ploeg van Vingegaard niet plooien, dus ik weet niet waar ze het moeten gaan doen." Renaat: "Zal de niet ideale voorbereiding van Pogacar door zijn polsbreuk nu ook weer op tafel gegooid worden als mogelijke verklaring? José: "Dat zal zeker bovenkomen nu. Maar dat is niet de verklaring. Ik heb in deze Tour al een goede Pogacar gezien, maar niet de super Pogacar. Hij is nog nergens ver kunnen wegrijden, terwijl Vingegaard dat wel kon op de Marie Blanque. Daar heeft Pogacar al eens de strijd verloren en nu weer." "De manier waarop is fenomenaal. 1'38"! Dat is bijna 4 seconden per kilometer."

De ploeg van Pogacar moet zich vasthouden aan een alles-of-nietpoging. Maar ik zie de ploeg van Vingegaard niet plooien. José De Cauwer