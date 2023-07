Orkaan Vingegaard knalt zelfs renner buiten tijd: Renard finisht met gebroken elleboog op 1 seconde van tijdslimiet

En of hij hard tekeerging. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) zette iedereen op meerdere minuten in een relatief korte tijdrit. Voor één renner zelfs op een fataal aantal minuten: Alexis Renard (Cofidis) strandde op 10'46" van Vingegaard. Buiten de tijdslimiet van de dag, met 1 luttele seconde. De Fransman was in het begin van de tijdrit gevallen en liep daarbij een elleboogbreuk op.