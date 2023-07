Jonas Vingegaard "verrast zichzelf" met "beste tijdrit ooit": "Dacht dat powermeter stuk was"

"Toon vandaag wie de sterkste is", schreeuwde de ploegleiding Jonas Vingegaard toe vanuit de volgwagen. De Deen gehoorzaamde braafjes.

"Die boodschap moeten ze dan toch gegeven hebben op een plaats waar heel veel volk stond, want dat heb ik niet gehoord", gniffelde hij. "Maar ze hebben me fantastisch begeleid."

"Vandaag voelde ik me geweldig. Ik denk dat dit mijn beste tijdrit ooit was. Ik ben zo trots op wat ik gedaan heb."

"Ik heb mezelf verrast", zegt Vingegaard over de gigantische verschillen. "Ik had niet verwacht dat ik het zo goed zou doen."

"Ik had echt geweldige benen. Ik begon zelfs te twijfelen aan de gegevens van mijn powermeter. Ik dacht dat die kapot was."

"Of de Tour nu voorbij is? Neen", was het voorspelbare antwoord. "Er volgen nog veel harde ritten en we moeten blijven vechten."

"Ik verwacht zeker nog aanvallen en daar zullen we een plan voor opstellen."