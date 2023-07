Femke Bol knalt in Londen naar de 3e chrono aller tijden op de 400 meter horden

Het WK atletiek is pas over een kleine maand, maar in Londen heeft Femke Bol andermaal gedemonstreerd dat ze nu al in bloedvorm verkeert. Op indrukwekkende wijze snelde de Nederlandse gazelle naar haar 4e DL-overwinning op rij op de 400 meter horden.

Bol klokte in de Britse hoofdstad 51"45, waarmee ze liefst 0"58 sneller was dan haar eigen Europese record. Haar nieuwe toptijd is bovendien de 3e chrono aller tijden op de 400 meter horden. Alleen de Amerikaanse Sydney McLaughlin was ooit 2 keer sneller, met 50"68 en 51"41.

Op de Olympische Spelen in 2021 werd Bol nog 3e op de 400 meter horden na McLaughlin en Dalilah Muhammad. Vorig jaar op het WK pakte ze zilver, na McLaughlin.

Die laatste lijkt zich dit seizoen vooral te focussen op de 400 meter vlak, al moest ze eerder deze week door een blessure wel afmelden voor de 400 meter in Monaco.

Het was trouwens een prachtige dag voor de Nederlandse atletiek in Londen, want ook Sifan Hassan maakte indruk. Ook zij liep een Europees record, op de 5.000 meter. De nieuwe toptijd bedraagt 14'13"42. Hassan moest wel de Ethiopische Gudaf Tsegay (14'12"29) en de Keniaanse Beatrice Chebet (14'12"92) voor zich dulden.