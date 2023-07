Belgische biatleten richten ook vrouwenteam op: "Doel is Winterspelen van 2026"

Met de hoge temperaturen is het moeilijk te bedenken dat de biatleten nu al hard aan het werken zijn in de voorbereiding op het komende winterseizoen. Maar de Belgische biatleten hebben al twee trainingskampen achter de rug.

Die hadden naast de opbouw van conditie ook een ander doel. "Het helpt om de teamgeest op te bouwen en een samenhangende trainingsfilosofie te creëren met het team", zegt Lotte Lie, de vaandeldraagster voor België bij de vrouwen.

"We werken hard aan de opbouw van het vrouwenteam en het doel is om deel te nemen aan de estafette op de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina. De eerste stap is om hopelijk komend seizoen deel te nemen aan de estafette op de Wereldbeker."

Lie kreeg dit jaar jonge versterking in België met Maya Cloetens. Daar komt nu ook de 23-jarige Eve Bouvard bij. Zij kwam eerder uit voor Frankrijk. Rieke De Maeyer maakte het Belgische vrouwenkwartet compleet.

"Ik ben erg opgewonden om deel uit te maken van het bouwen van iets nieuws", zegt Lie. "Ik ben dankbaar voor de kans die de Belgische federatie mij en de andere vrouwen heeft gegeven om iets te bereiken dat nog nooit eerder is gedaan voor ons land." Individueel was Lie er voor België al bij op de Winterspelen in Peking.