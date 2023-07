Een col afdalen zonder angst en zonder ongelukken? Serge Pauwels geeft u 4 gouden tips

In de Tour de France gaat het vaak over wie het snelst bergen kan beklimmen. Hierbij wordt vaak vergeten dat ook daalkunsten van groot belang kunnen zijn. Zo verloor Thibaut Pinot in het verleden meermaals kostbare tijd in lange afdalingen en toont Tom Pidcock in deze Tour wederom hoe het wél moet. Ex-renner en Sporza-cocommentator Serge Pauwels geeft enkele tips om een betere daler te worden.

1. De juiste lijn vinden: in de verte kijken is cruciaal

De juiste lijn vinden is iets heel belangrijks. Bij een bocht naar rechts blijf je bijvoorbeeld zo lang mogelijk uiterst links op de baan, tot op het moment dat je die haarspeldbocht naar rechts moet nemen. Je wil altijd een zo breed mogelijke cirkel maken en snijdt pas op het laatste moment in. Het doel is om breed aan te komen en dan zo kort mogelijk in te draaien. Je moet in de verte kijken naar waar je wilt uitkomen. Op het moment dat je de bocht neemt, moet je ook altijd je blik verder naar voren verleggen. Dit is een tip waarop je echt kunt trainen. Je zal jezelf in het begin er vaak op betrappen dat je toch naar een bepaald punt kijkt.

2. Je fiets "platleggen": hoe lager het zwaartepunt, hoe beter

Je fiets platleggen is nodig om een bocht goed aan te snijden, denk maar aan de beelden van de MXGP. Je kunt dit echter niet doen zonder tegengewicht te geven met je lichaam. Pidcock doet dit heel goed door met zijn achterwerk aan de andere kant van het zadel te zitten. Als hij een bocht naar rechts neemt, duwt hij zijn lichaamsgewicht een beetje naar links, net boven het zadel. Op die manier verlegt hij zijn zwaartepunt naar beneden, wat helpt om de bocht te nemen. Hoe lager het zwaartepunt, hoe beter. Bij een ideale fiets ligt al het gewicht onderaan in het frame, maar dit is natuurlijk onmogelijk. Dit kun je compenseren door je romp en je lichaam zo laag mogelijk te houden.

3. Juist remmen: 60% voorrem, 40% achterrem

Het is heel belangrijk om te remmen voor de bocht. Vooral bij natte wegen is het cruciaal om geleidelijk te remmen. Je wil je rem doseren, dit kan met schijfremmen redelijk goed. Zorg dat je aan het begin van de bocht de snelheid hebt waarmee je de bocht wil doorkomen, zodat je niet nog moet bijremmen tijdens het insturen. Voor wielertoeristen (en zelfs profs) in het verkeer is het belangrijk om te beseffen dat je niet over de hele rijweg beschikt en altijd op je eigen rijvak moet blijven. Een andere fout die heel vaak wordt gemaakt bij wielertoeristen is dat ze te veel op de achterrem remmen. De ideale verdeling is ongeveer 60% op de voorrem en 40% op de achterrem. Op de voorrem heb je veel meer controle, vooral bij nat weer is dit belangrijk.

4. De belangrijkste tip: ontspannen zijn op de fiets