Wout Poels: "Van Aert is no pannenkoek, daarom geloofde ik er pas in de slotkilometer in"

De meeste Belgische wielerharten hoopten op een zege van Wout van Aert, maar in de finale viel er niets te doen aan Wout Poels.

"Ik had met Luik-Bastenaken-Luik al een monument op mijn palmares staan en nu win ik ook nog een Tourrit", zegt de 35-jarige Nederlander. "Hier droom je van als kind."

Het leek op de slotklim al lang duidelijk dat het voor Poels zou zijn. Behalve voor Poels zelf. "Ik geloofde er pas in de laatste kilometer in. In het Nederlands zeggen we: "Van Aert is no pannenkoek", slaat Poels een paar talen door elkaar in het Engelse flashinterview.

Poels is blij dat hij in zijn 10e Tour de France ook eens voor eigen succes kon gaan. "Ik heb de Tour al 4 keer gewonnen met Team Sky, maar nu kon ik ook eens zelf voor een ritzege gaan."