Goud en zilver voor België op WK: Genyn klopt Habsch op de 100 meter

Roger Habsch had in de voormiddag nog een nieuw kampioenschapsrecord gevestigd en begon dus als favoriet aan de race. Bovendien mag hij zich sinds mei van dit jaar ook wereldrecordhouder noemen.

Maar in het begin van de 100 meter moest Habsch even corrigeren. Dat kostte tijd en zo zag hij Peter Genyn wegsnellen. Genyn kwam met een halve lengte voorsprong over de finish in 19"79, een nieuw kampioenschapsrecord.

Habsch werd tweede, de Fin Toni Piispanen derde. Voor Genyn is dit een nieuwe mooie medaille voor zijn collectie. Hij is ook al meervoudig paralympisch kampioen.