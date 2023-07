Rolstoelatleet Maxime Carabin knalt met wereldrecord naar WK-titel: "Het is ongelooflijk"

De Japanners Tomoki Sato (56"41) en Tatsuya Ito (1'00"84) hadden geen antwoord op de verschroeiende 400 meter van onze landgenoot Maxime Carabin. Sato, de vorige wereldrecordhouder, zag zijn tijd van 55"13 een seconde scherper gesteld. "Dit is ongelooflijk", reageerde Carabin. "Ik kwam voor de eerste plaats, maar dat ook het wereldrecord zou sneuvelen, had ik niet verwacht. Samen met mijn coach maakte ik werk van mijn start na de reeksen, want ik wist dat ik daar nog beter kon doen. Ik heb mij daarop gefocust en ben enorm tevreden dat al het harde werken loont."

De Brusselse Léa Bayekula werd zevende in de finale van de T54 1.500 meter. De 28-jarige Bayekula klokte een persoonlijk record (3'24"18). Zeven seconden sneller dan haar vorige besttijd.

Joyce Lefevre werd zesde in de T34 (hersenverlamming/rolstoel) 100 meter finale in 19"62. Cecile Goens werd in dezelfde categorie achtste en laatste in 23"21.

De piepjonge Chloe Van Eslande (15) kon zich niet plaatsen voor de finale van de 400 meter in T47 (amputatie). Ze kan zich troosten met de zesde plaats in haar reeks in een nieuw persoonlijk record van 1'07"29, daarmee doet ze een seconde beter dan voorheen.