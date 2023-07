BEKIJK: Toeschouwer zorgt voor massale valpartij, "blijf toch thuis als je de renners niet respecteert"

Een passage door een klein Frans dorpje heeft voor een ravage gezorgd in het peloton. Een toeschouwer strekte zijn arm om toch maar het beste filmpje te kunnen maken.



Sepp Kuss, de luitenant van Jonas Vingegaard en de nummer 6 in de stand, had dat te laat in de gaten en knalde onverbiddelijk op de arm. In zijn val nam hij zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck mee.



De accordeon van het peloton plooide meteen dicht en maakte overal op de weg nog tal van slachtoffers. Er werd opnieuw heel wat menselijke huid achtergelaten op het Franse asfalt, maar wonder boven wonder kon iedereen toch weer vertrekken.

Richard Plugge, de grote baas van Jumbo-Visma, wendt zich tot Twitter om zijn frustraties te ventileren. "Wat ben je daar in hemelsnaam aan het doen? Je hebt net een paar renners van hun fiets geslagen. Blijf thuis als de renners niet respecteert."