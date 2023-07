"Zonnesteek" en "leergeld" doen Tom Pidcock uit top 10 vallen: "Maar ooit kan hij deze race winnen"

"Gisteren was een ontgoocheling", stelt Tom Pidcock aan de start van de 15e etappe. "Elke dag voor een algemeen klassement rijden, is nieuw voor mij. Het was onvermijdelijk dat ik een paar foutjes zou maken."

"Eigenlijk heeft een zonneslag mij gisteren genekt. Ik heb uiteindelijk toch nog mijn best gedaan. Als ik vandaag karakter kan tonen, zal ik tevreden zijn."

Pidcock staat nu op 14'22" in het klassement, dat opent misschien perspectieven om toch voor een ritzege te gaan. "Een 3 op een rij voor Ineos zou super zijn (na Kwiatkowski en Rodriguez)."

"Ik heb inderdaad wat speelruimte, misschien kan ik eens meeglippen. Maar het belangrijkste is dat ik er weer sta na de rit van gisteren."