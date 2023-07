Wout van Aert: "Ik verwacht dat vandaag een echte klimmer zal winnen"

Een nieuwe dag, een nieuwe kans. Ook voor Wout van Aert? "Ja, dat is het leuke aan de Tour: nieuwe kansen blijven komen."

Wat zeggen de benen en het hoofd? "Daags na de rustdag voelde ik me niet zo goed. Gisteren beschikte ik weer over mijn oude benen. En het hoofd is nooit een probleem."

Van Aert aast nog altijd op die traditionele ritzege. "Het is al vaak gelukt en de verwachtingen zijn hoog, maar iedereen in dit peloton wil een rit winnen."

"Hopelijk lukt het vandaag, maar ik verwacht dat het zwaar zal zijn en dat een echte klimmer zal winnen. Ik zal het in het begin alleszins iets rustiger aanpakken."