Hélène Hesters pakt ook zilver op EK voor junioren, Tom Crabbe moet brons aan zoon van Wiggins laten

Hélène Hesters klokte 2'20"981 en moest zo alleen de Italiaans Federica Venturelli voor zich dulden. Een andere Italiaanse, Alice Toniolli, pakte brons.

Bij de jongens eindigde Tom Crabbe als 4e in 3'13"128. Hij verloor de strijd om het brons tegen Ben Wiggins, de zoon van ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins. De titel ging naar de Italiaan Luca Giaimi die het wereldrecord verbrak in 3'07"596.

In de sprint werd Tjorven Mertens in de kwartfinales uitgeschakeld. Ook voor Julie Nicolaes was dat het eindstation. Kjelle Poets werd in de achtste finales gewipt.

België heeft in totaal al acht medailles, waaronder twee keer goud, vier keer zilver en twee keer brons.