Hélène Hesters volgt voorbeeld van broer Jules met EK-goud als junior: "Traantje laten vallen"

De Belgische medailleoogst staat na 2 dagen op 7. Op dag 1 hadden de Belgen 5 keer geoogst, met het goud van belofte Noah Vandenbranden op de achtervolging als climax. Hélène Hesters haalde die kleur ook binnen op de afvalling. Ze kroonde zich tot Europees kampioene voor de Italiaanse Anita Baima en de Duitse Sina Temmen. De zus van profrenner Jules Hesters stapte tijdens corona over van turnen naar koersen en met succes. In 2022 won ze het BK op de weg, op de piste volgden 7 titels. Op het EK vorig jaar in Anadia was ze goed voor brons in de puntenkoers en samen met Febe Jooris op de ploegkoers. Een trotse broerlief feliciteerde alvast zijn zus op Facebook: hij deed het haar in 2016 voor met EK-goud als junior op de scratch. "Wauw. Precies 7 jaar verschil tussen mijn en haar eerste Europese titel. Ik ben zo trots op mijn kleine zusje." "Ik moet niet veel wenen, maar vandaag heeft ze het toch gekund om mij een traantje te doen laten vallen. Geniet van het moment, het is een family thing nu."

1 duizendste te kort voor goud

Op een fractie van een seconde na was er nog een tweede titel op de avond voor België: junior Nolan Huysmans zette 1'02"449 neer op de kilometer, de Italiaan Davide Stella was 1 duizendste sneller (1'02"448). De Duitser Jakob Vogt (1'02"461) maakte het podium compleet. Nicolas Aernouts eindigde zesde.



De meisjes beloften Julie Nicolaes, Kjelle Poets en Marith Vanhove slaagden er in de teamsprint niet in de Belgische medailleoogst te verrijken. In de wedstrijd om het brons was Polen hen te snel af.



Katrijn De Clercq werd zevende in de 10 kilometer scratch, Jasper Bertels vijftiende in de 15 kilometer scratch.



Bij de junioren werden Tom Crabbe, Stan Dens, Nolan Huysmans en Milan van den Haute zesde in de ploegenachtervolging en Louis Weyts achtste in de afvalling.