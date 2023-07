België pakt 5 medailles op dag 1 van EK baan jeugd: goud voor Noah Vandenbranden

De 20-jarige Vandenbranden pakte de beloftetitel in stijl: met een Belgisch record van 4'10"537 over 4 km. De prof van Flanders-Baloise was in de finale een stuk sterker dan de Brit Josh Charlton (4'11"732). Thibaut Bernard raakte met de 8e tijd (4'16"578) niet door de reeksen.



Vandenbranden zette trouwens de snelste tijd neer in de kwalificaties met 4'10"739, ook al een BR. In het voorjaar kaapte hij met een record van 4'12"122 de 8e plaats weg op het EK bij de elite.



Katrijn De Clercq zorgde in de afvalling bij de beloften vrouwen voor zilver. Ze moest alleen de Nederlandse Maike van der Duin voor zich dulden. Zilver was er ook voor Gianluca Pollefliet in de afvalling U23 bij de jongens, achter de Duitser Tim Teutenberg.



De Belgische delegatie kaapte ook nog 2 bronzen medailles weg bij de junioren. Nicolas Aernouts, Tjorven Mertens en Yeno Vingerhoets werden derde in de sprint voor teams bij de junioren (47"314). Laerke Expeels mocht het podium op in de scratch voor junioren meisjes.



Marith Vanhove (3'40"112) werd vierde in de individuele achtervolging U23. Ze verloor het duel om brons van de Oostenrijkse Leila Gschwentner (3'34"600). Louis Weyts werd zesde in de scratch voor junioren jongens.