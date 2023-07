Coach Ivan Leko lokt Vadis Odjidja naar Hajduk Split: "Grote uitdaging"

Hajduk Split maakte de komst van Vadis Odjidja op een toffe manier bekend, met een filmpje van The Matrix. De drievoudige Rode Duivel koos voor de liefde en de waarheid. "Wij zullen je de ware betekenis van liefde tonen", belooft Hajduk Split.



"Ik heb een heel goed gevoel bij deze club na gesprekken met de coach en directie", vertelt Odjidja enthousiast. En die coach is Ivan Leko. De Kroaat heeft een lang verleden in België: hij speelde voor Club Brugge, Germinal Beerschot en Lokeren en trainde OHL, STVV, Club Brugge en Antwerp.



Na een avontuur in China is Leko in zijn geboortestad Split actief. Odjidja: "Ze legden me de grootsheid van de club en de ambities uit. Dit wordt een grote uitdaging voor mij."



"Ik heb enkele jongens die ik kende, gevraagd naar Hajduk Split en hoorde alleen positieve geluiden. Ik ben heel blij met wat ik hoorde en daarom ben ik hier nu ook."



"Ik ken in de kleedkamer al doelman Lovre Kalinic, met wie ik samenspeelde bij AA Gent, en Marko Livaja, die in mijn tijd bij Olympiakos voor rivaal AEK Athene speelde."



Hajduk Split is de Kroatische vicekampioen en hoopt zich langs de voorrondes de kwalificeren voor de Champions League.