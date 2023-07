Afscheidnemende Peter Sagan laat in zijn ziel kijken: "Spijt? Dat bestaat niet"

"Daarnaast nog zeges in de Tour, 7 groene truien. Dat is wat, hé. De tijd heeft niet stilgestaan."

Sagan geeft wel toe "dat het qua resultaten niet zijn beste jaar is". "Maar toch zijn er nog altijd fans die mij daar straks zullen opwachten voor een handtekening of foto. Eigenlijk is dat ongelooflijk, niet?"

"Het is niet gemakkelijk om onder al die aandacht jezelf te blijven. Je verliest toch een stukje van je privacy. Maar het went wel."

Wie is Peter Sagan, wil Sammy Neyrinck ten slotte nog weten. "Who the hell is Peter Sagan? Why so serious? (ook een van zijn tatoeages, red). Iemand die liever iets voor een ander doet dan voor zichzelf", doet hij toch een poging zichzelf te beschrijven.

Het is een zeldzaam moment van introspectie bij speelvogel Sagan. Dat beseft hijzelf ook aan het einde van het interview. "Amai, dit was emotioneel. Ik heb echt diep in mezelf moeten graven."