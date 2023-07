Voormalige gele trui Tony Gallopin verlaat het peloton na dit seizoen

2023 zal het laatste koersjaar zijn van Tony Gallopin. Dat bevestigde zijn huidige ploeg Lidl-Trek tijdens de eerste rustdag van de Tour. Gallopin stopt na 16 jaar in het peloton, waarin zijn grootste zeges de Clásica San Sebastian en een etappe in zowel de Tour als de Vuelta waren. Hij droeg in 2014 ook een dag de gele trui.

De knoop werd doorgehakt na de voorjaarsklassiekers. "Ik had een gesprek met het team en met mijn familie en vrienden. Het was een vrij gemakkelijke beslissing en ik ben klaar om een volgende stap te zetten", aldus Gallopin. Hij verklaarde verder nog dat hij fysiek wel nog het vereiste niveau aankon, maar het mentaal steeds lastiger kreeg.

Gallopin, die momenteel actief is in zijn elfde Tour, zal afscheid nemen van het peloton tijdens Parijs-Tours. "Dat is mijn thuiswedstrijd. Als kind zag ik er sterren als Jacky Durant en Richard Virenque en won ik er de U23 editie. Daarom wil ik er afscheid nemen."