Kirsten Flipkens (37) hangt racket na Wimbledon definitief aan de haak: "Elk moment dat ik hier nog ben, neem ik mee"

"Ik weet dat het misschien niet zo professioneel overkomt. Maar nadat ik afscheid had genomen van het enkelspel, wilde ik alleen nog maar doen waar ik zin in had."



"De persoon die ik nu ben, is niet te vergelijken met toen ik nog enkel speelde. Toen was ik wel nog 100 procent bezig met mijn vak. Dat is het laatste jaar wel wat anders", vertelde een eerlijke Flipkens.



"In de volgende ronde spelen we tegen het duo Garcia/Stefani. Dat is wel een pittig affiche, maar ik kijk ernaar uit. Elk moment dat ik hier nog ben, neem ik mee."



Flipkens speelt morgen om 12 uur in wat mogelijks de laatste wedstrijd uit haar professionele tenniscarrière wordt.