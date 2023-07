Belgische BMX-vrouwen snellen naar 4e plaats in EK-tijdrit

In een ploegentijdrit racen 3 renners of rensters samen over het parcours. De tijd van de 3e telt.

De Belgische delegatie had zich ingeschreven voor de wedstrijd bij de vrouwen. Beloftes Valerie Vossen en Aiko Gommers stonden samen met juniore Lotte Wolfs aan de start. De Belgische nummer 1 Elke Vanhoof moest afhaken met een blessure.

Vossen was de snelste (35"911), Gommers (36"267) en Wolfs (36"546) volgden in haar zog. De chrono van Wolfs was goed voor de 4e plaats.

Zwitserland - met Europees kampioene Zoé Claessens - won de tijdrit voor Frankrijk en Nederland.