Europees BMX-goud voor olympisch kampioen Kimmann, finales voor Belgische jongeren

Niek Kimmann stak er met kop en schouders bovenuit in de finale. De Nederlander zette zich meteen op kop en gaf die positie niet meer af. De Fransen Jérémy Rencurel en Romain Racine eisten de ereplaatsen op.

In de finale voor vrouwen snelde Zoé Claessens naar haar tweede Europese titel. Zij rekende in Besançon af met de Deense renster Malene Kejlstrup. Merel Smulders uit Nederland sprintte - net als op de Olympische Spelen in Tokio - naar brons.

Elke Vanhoof kwam niet aan de start. De Belgische topper brak enkele ruggenwervels.