Elke Vanhoof mist EK en WK door blessure: "Ik was nochtans stilaan weer top"

Geen EK BMX komend weekend voor Elke Vanhoof, wel een bezoekje aan de kinesist. Vanhoof brak onlangs bij een val enkele stukjes van haar ruggenwervel.

"Ik ben op het tandwiel van een tegenstander beland", zegt ze aan Sporza. "Het is spijtig dat het net moet gebeuren zo vlak voor de kampioenschappen."

Vanhoof moet 4 tot 6 weken revalideren en mist meer dan waarschijnlijk ook het WK in Glasgow. "Het is zo goed als uitgesloten, want ik kan niets doen de komende weken. Ik zal weer rustig moeten opbouwen."

Vanhoof was het seizoen begonnen op de piste, maar richtte zich de voorbije weken weer op haar eerste grote passie, de BMX. "Ik zal al weer 5 à 6 weken opnieuw op de BMX en het ging steeds beter. De snelheid zat er weer in en ik kon mee met de top."

De blessure legt ook een hypotheek op de deelname aan de Spelen voor Vanhoof. "België moet in de top 10 van de wereldranglijst staan en momenteel staan we 12e. Het wordt een lastige opdracht om daar te geraken, nu ik het EK en WK mis. Als het niet lukt, is er nog een kans om een plaats te verdienen op het WK van 2024."

Vanhoof, 31 jaar, geeft de moed nog niet op. "Ik heb al verschillende blessures gehad, je leert ermee om te gaan."

"Zo heb ik het plooifietsje van mijn zus geleend. Daarmee kan ik net aan de grond met mijn voeten en kan ik toch veilig de weg op. Dat is nu mijn bezigheid."